الرجاء يواجِه أولمبيك خريبكة قبل مباراة الترجي

هسبورت - حمزة اشتيوي*

ارْتَأَى جمال سلامي، مدرب فريق الرجاء الرياضي لكرة القدم، إجراء مباراة ودية، ستجمع "النسور" بفريق أولمبيك خريبكة، اليوم الثلاثاء، استعدادا للمواجهة المُرتقبة، أمام الترجي التونسي، السبت المقبل، لحساب الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وعلِمت "هسبورت" من مصدر مقرب، أن ادارة الرجاء الرياضي اتصلت بالفريق الخريبكي، من أجل برمجة مباراة ودية بين الفريقين، اليوم الثلاثاء، بمدينة خريبكة، وهو الأمر الذي رحب به الفريق الفوسفاطي.

وحسَب المصدر ذاته، فإن فريق الرجاء سيُسافر إلى خريبكة بكل العناصر الرسمية والاحتياطية، كما أن "الأوصيكا" سيلعب المباراة بالفريق الأول وفريق الأمل، بحكم أن هذا اللقاء سيُلعب في شوطين مدة كل واحد أربعين دقيقة، إذ من المتوقع أن يُشارك الرجاء بفريق خلال الشوط الأول، وأسماء أخرى في الجولة الثانية، وهو الأمر نفسه بالنسبة إلى الفريق الفوسفاطي.

ويسعى مدرب الرجاء إلى تصحيح الأخطاء القاتلة التي ارتكبها لاعبوه، في الديربي الأخير أمام الوداد الرياضي، خاصة على مستوى التغطية الدفاعية، قبيل المواجهة المنتظرة أمام فريق الترجي التونسي.

كما أن أولمبيك خريبكة يبحث بدوره عن المحافظة على تنافسية لاعبيه، بحكم أن آخر مباراة رسمية "للأوصيكا" كانت قبل شهر تقريبا، وبالضبط في الـ28 من الشهر الماضي.

يُشار إلى أن الرجاء الرياضي سيستقبل الترجي التونسي، السبت المقبل، على أرضية المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء، بداية من الساعة الثامنة مساء، وذلك لحساب الجولة الأولى من دور المجموعات من عصبة الأبطال الإفريقية.

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