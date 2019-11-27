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الرئيسية | رياضة | تقارير: ميسي الأوفر حظا للفوز بجائزة الكرة الذهبية

تقارير: ميسي الأوفر حظا للفوز بجائزة الكرة الذهبية

تقارير: ميسي الأوفر حظا للفوز بجائزة الكرة الذهبية
هسبريس - إفي
الأربعاء 27 نونبر 2019 - 00:24

يعد المهاجم الأرجنتيني وهداف برشلونة ليونيل ميسي المرشح الأوفر حظا للتتويج بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعبي في العالم لسنة 2019، للمرة السادسة في مشواره، بعدما توج هذا العام أيضا بجائزة "الأفضل" المقدمة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم، وفقا لتقارير إخبارية.

وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن العديد من المؤشرات تؤكد أن ميسي هو الأوفر حظا لنيل الجائزة في باريس، والتي ستقدمها جريدة "فرانس فوتبول" العريقة في الثاني من دجنبر المقبل.

وتوج "البرغوث" هذا الموسم بلقب الدوري الإسباني مع برشلونة، كما حاز على جائزتي أفضل هداف في إسبانيا وأوروبا (الحذاء الذهبي)، وكذلك في دوري أبطال أوروبا الذي ودعه الفريق الكتالوني من الدور نصف النهائي أمام ليفربول، حامل اللقب، وقاد الأرجنتين أيضا إلى التأهل إلى نصف نهائي بطولة كوبا أمريكا.

وأشارت الصحيفة الكتالونية إلى أن الهولندي فيرجيل فان دايك، الفائز بجائزة أفضل لاعب في أوروبا ومدافع ليفربول، هو المنافس الأقرب لليو، يليه البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس الإيطالي؛ وذلك دون نسيان أسماء أخرى مثل السنغالي ساديو ماني (ليفربول) والمصري محمد صلاح (ليفربول) والفرنسي كليان مبابي (باريس سان جيرمان).

وكان ميسي حصل على جائزة الفيفا لأفضل لاعبي العالم في 23 سبتمبر الماضي خلال الحفل الذي أقيم في ميلانو الإيطالية.

وقبل موعد الجائزة، سيكون تفكير ميسي، الذي سجل خلال 52 مباراة خاضها هذا العام إجمالي 44 هدفا وصنع 17، في مواجهتي بروسيا دورتموند بدوري الأبطال وأتلتيكو مدريد بالليغا.

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