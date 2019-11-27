دورتموند يراهن على حكيمي للتألق بدوري الأبطال

هسبريس - أ.ف.ب

يأمل فريق بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم أن يكون المدافع المغربي أشرف حكيمي "سلاح" دوري أبطال أوروبا مرة جديدة للفوز على مضيفه برشلونة الإسباني، اليوم الأربعاء، في الجولة الخامسة من منافسات المجموعة السادسة، ولتخفيف الضغط على السويسري لوسيان فافر، مدرب الفريق الأصفر والأسود.

ومع بقاء مباراتين على ختام دور المجموعات في المسابقة الأوروبية، لازال الفريق الألماني غير ضامن لتأهله إلى دور الـ16، باحتلاله المركز الثاني برصيد 7 نقاط خلف الفريق الكتالوني بفارق نقطة واحدة، ويتقدم على منافسه المباشر إنتر ميلان الإيطالي الذي يملك 4 نقاط، فيما يحتل سلافيا براغ التشيكي المركز الرابع بنقطتين.

ويعود الفضل في وصول دورتموند إلى المركز الثاني إلى هدفي حكيمي (21 عاما) الذي قاد فريقه للفوز على ضيفه إنتر ميلان في الجولة الرابعة 3-2، بعدما كان متأخراً حتى الدقيقة 51 صفر-2.

وسجل المغربي المعار من ريال مدريد الإسباني هدف تقليص الفارق 1-2 بعد ست دقائق من بداية الشوط الثاني، وأضاف هدف الفوز في الدقيقة 77، بعدما كان زميله الألماني يوليان براندت سجل هدف التعادل (64).

ويعاني دورتموند في الآونة الأخيرة محلياً، إذ يظهر الفريق بصورة سيئة، فبعد خسارة كبيرة أمام بايرن ميونيخ، كاد الجمعة يتعرض لخسارة مذلة أخرى أمام بادربورن متذيل ترتيب البوندسليغا بعدما أنهى الشوط الأول متأخراً صفر-3.

وبدا واضحا تأثير حكيمي الذي لم يشركه فافر إلى بداية الشوط الثاني مع أول محاولة له، إذ مرر كرة حاسمة للإنجليزي جايدون سانشو سجل منها الهدف الأول، ليعود ويساهم بشكل فعال في تأمين التعادل 3-3.

وقال مايكل تسورك، المدير الرياضي لدورتموند، بعد التعادل مع بادربورن: "نذهب إلى برشلونة مع لوسيان فافر، ونتوقع أداء أفضل بكثير".

ويعول المدرب السويسري كثيراً على لاعبه الشاب المولود في العاصمة الإسبانية مدريد، والذي بدأ مسيرته الكروية بعمر 8 سنوات مع ناديها الملكي، الخصم التاريخي للبلاوغرانا، بأن يقدم أداءً يقربه على أقل تقدير من ثمن النهائي، لاسيما أنه سجل أربعة أهداف من أصل خمسة أحرزها الفريق الألماني في دوري الأبطال.

ولعب حكيمي 47 مباراة بقميص دورتموند في جميع المسابقات، سجل خلالها 9 أهداف، فضلاً عن صناعته عشرة أهداف أخرى.

واعتبر قائد الفريق ماركو رويس أن حكيمي "سلاح" في درع دورتموند الهجومي.

وقال رويس بعد مباراة الجولة الثانية في أرض الفريق التشيكي، والتي سجل فيها حكيمي أيضا هدفي المباراة: "إنه سريع للغاية، وبناء على هذا فهو سلاح دائم".

"رفع القبعة"

من جانبه قال فافر: "حكيمي في كل مكان.. أرفع القبعة له.. لقد سجل مرتين، وكذلك الآخرين تمونوا بشكل جيد للغاية (من تمريراته)".

وأعرب الدولي المغربي عن سعادته لوجوده في صفوف دورتموند، وقال لصحيفة "آس" الإسبانية: "في بعض الأحيان يجب أن تكون لديك تجارب مثل هذه للوصول إلى حيث تريد أن تكون. هذا يعني المجيء إلى ألمانيا، ويجب أن أقول إنها رائعة"، وأضاف: "أنا أفضل حاليا وأحصل على فرص مشاركة في المباريات بشكل منتظم. هذه الثقة هي ما يسمح لك بالتعبير عن نفسك واللعب بحرية. أنا الآن أشرف مختلف".