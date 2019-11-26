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الرئيسية | رياضة | مغربيان يؤثثان التشكيلة المثالية بالدوري الفرنسي

مغربيان يؤثثان التشكيلة المثالية بالدوري الفرنسي

مغربيان يؤثثان التشكيلة المثالية بالدوري الفرنسي
أوعنا بلعيد
الثلاثاء 26 نونبر 2019 - 06:50

اختير المغربيان فؤاد شفيق ومنير شويعر، لاعبا فريق ديجون، ضمن التشكيلة المثالية عن الجولة الرابعة عشرة من منافسة الدوري الفرنسي الممتاز، وذلك على إثر الأداء الكبير الذي بصما عليه أثناء مواجهة ناديهما لمنافسه رين في المباراة التي جرت على أرضية ملعب "غاستون جيرارد".

وحسب صحيفة "ليكيب" الفرنسية، فقد جاء اختيار المهاجم منير شويعر ضمن التشكيلة المثالية بعدما قاد ناديه إلى تحقيق فوز ثمين ومستحق على ضيفه رين؛ حيث سجل الهدف الثاني في الدقيقة 82، بينما كان زميله فريدريك ساماريتانو قد عدل النتيجة في الدقيقة 70.

ولم يقتصر عطاء شويعر على تسجيل الهدف الثمين الذي منح فريقه ثلاث نقاط غالية، بل كان الأفضل بين زملائه بفضل تحركاته ومراوغاته ودقة تمريراته التي بلغت نسبة 80 في المائة، ليحصل بذلك على تنقيط 7 على عشرة كواحد من أفضل نجوم "الليغ وان" بالجولة 14.

من جانبه، جاء اختيار الدولي المغربي فؤاد شفيق بعدما قدم مردودا لافتا في مركز الظهير الأيمن وساعد فريقه في تغيير النتيجة المسجلة، وكان عطاؤه على المستوى الدفاعي متميزا؛ حيث استعاد تسع كرات من الخصم، كما قام بخمسة اعتراضات، ومنح أربعة وثلاثين تمريرة تجاه مرمى الخصم.

وحصل شفيق على تنقيط ستة على عشرة، كثاني أفضل تنقيط في الخط الخلفي للتشكيلة الذهبية، كما اختير كأفضل ظهير أيمن في الدوري الفرنسي عن الجولة الرابعة عشرة بفضل مردوده البدني والتقني خلال المواجهة التي شهدت تحقيق أصحاب الأرض للفوز الرابع منذ بداية الموسم، رافعين بذلك رصيدهم من النقاط إلى 15 في المركز السابع عشر.

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