التراضي ينهي تجربة مراد فلاح مع رجاء بني ملال

أوعنا بلعيد

فك فريق رجاء بني ملال لكرة القدم، الممارس بالقسم الأول من الدوري المغربي الاحترافي، ارتباطه مع مدربه مراد فلاح، بعدما توصل الطرفان إلى اتفاق نهائي ورسمي أفضى إلى إنهاء العقد الرابط بينهما.

وأعلن المكتب المسير للفريق، عبر بيان رسمي، اليوم الثلاثاء، انفصاله عن المدرب مراد فلاح، بعد التوصل إلى اتفاق ودي وتوافقي أفضى إلى وضع حد لتجربة اللاعب السابق لفريق المغرب الفاسي على رأس الجهاز الفني لفارس عين أسردون.

وأوضح المكتب المسير لرجاء بني ملال، في البلاغ ذاته، إسناد مهمة تدريب الفريق الأول بشكل مؤقت للمعد البدني الحالي الحسين البريغلي، إلى غاية تعيين مدرب جديد من أجل الإشراف على الطاقم التقني للمجموعة.

وكان مراد فلاح على وشك الإشراف على قيادة فريق المغرب الرياضي الفاسي قبل بداية الموسم الحالي، بعدما توصل إلى اتفاق شبه رسمي مع إدارة النمور الصفر، قبل أن يتراجع عن خطوته بسبب بعض الأعضاء في مكتب "الماص" الذين لم يرغبوا في توليه المهمة التي أسندت في الأخير إلى سمير يعيش، المهدد بدوره في منصبه الحالي بسبب تذبذب النتائج رفقة ممثل الكرة الفاسية.

وعاد مراد فلاح إلى فريقه السابق الذي حقق برفقته حلم الصعود إلى القسم الأول، غير أن تذبذب النتائج مع بداية الموسم، بالإضافة إلى العديد من الإكراهات التي تعيشها المجموعة، عجلا بإنهاء مسيرة المدرب الشاب مع الفريق الملالي.

ويمر رجاء بني ملال بلحظات عصيبة منذ بداية الموسم؛ إذ بعد مرور ست جولات من الدوري الاحترافي، لم يتمكن سوى من تحقيق نقطة يتيمة، جاءت من تعادله أمام الفتح الرباطي بهدفين لمثلهما برسم الجولة السادسة، بينما تكبد مرارة الهزيمة في 5 مباريات ولم يتذوق طعم الفوز بعد.