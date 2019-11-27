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الرئيسية | رياضة | لبيض يرسم معالم الطريق الصحيح مع نادي أمستردام

لبيض يرسم معالم الطريق الصحيح مع نادي أمستردام

لبيض يرسم معالم الطريق الصحيح مع نادي أمستردام
أوعنا بلعيد
الأربعاء 27 نونبر 2019 - 13:15

يرى الدولي المغربي زكريا لبيض، لاعب أياكس امستردام، أنه يسير في الطريق الصحيح ويكسب المزيد من الخبرة رفقة ناديه الهولندي، مشيرا إلى أنه يقدم ما في جعبته فوق أرضية الميدان مستغلا في ذلك الدقائق التي بات يظفر بها من قبل مدربه إيريك تين هاج، بعدما اعتمد على خدماته خلال بعض المباريات.

وقال متوسط ميدان العملاق الهولندي، في تصريحات صحافية لوسائل الإعلام الهولندية، إنه لو أشرك خلال المباراة المرتقبة أمام ليل الفرنسي اليوم الأربعاء، ضمن المجموعة الثامنة عن الجولة الخامسة من دوري الأبطال الأوروبية، فإنه سيبذل قصارى جهده لخدمة الفريق، موردا أنه أصبح أكثر قوة ويسير على الطريق الصحيح كما كان يرغب منذ بداية الموسم الحالي.

وعاد مدرب أياكس، الهولندي إيريك تين هاج، إلى وضع ثقته في اللاعب المغربي بعدما اعتمد على خدماته بشكل أساسي أمام فريق هيراكليس الميلو نهاية الأسبوع، برسم الجولة الرابعة عشرة من الإيرديفيزي، التي عرفت تقديمه لأداء لافت؛ حيث سجل هدفا من بين الأربعة التي سجلها متصدر الدوري المحلي في المباراة التي جرت على أرضية ملعب "يوهان كرويف أرينا".

ويأمل اللاعب سالف الذكر، البالغ من العمر 26 سنة، بالظفر بدقائق لعب أكثر، لاسيما أنه شارك في مباراتين فقط منذ بداية الموسم الحالي وحقق خلالهما أرقاما جيدة، بعدما سجل هدفا وساهم في آخر بتمريرة حاسمة.

ويعود غياب لبيض عن تشكيلة أياكس الرسمية التي تخوض المباريات الرسمية إلى المنافسة الشرسة على جميع المراكز في خطوط بطل الإيردفيزي، ولاسيما على مستوى خط المنتصف.

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