التعادل ينصف حسنية أكادير والمغرب التطواني

هسبريس من الرباط

تعادل فريق حسنية أكادير مع ضيفه فريق المغرب التطواني بهدف لمثله، في اللقاء الذي جمع بينهما، اليوم على أرضية ملعب 18 نونبر بالخميسات، برسم الدورة السابعة للبطولة الوطنية الاحترافية لأندية القسم الأول لكرة القدم.

وكان فريق المغرب التطواني سباقا للتسجيل بواسطة المهاجم النيجيري طوني إدجوماريجوي في الدقيقة 68، قبل أن يعدل النتيجة لفريق حسنية أكادير اللاعب عماد الكيماوي في الدقيقة 85.

وبعد هذا التعادل، يحتل فريق المغرب التطواني المركز الثاني برصيد 12 نقطة، فيما ارتقى فريق حسنية أكادير من المركز الثالث عشر إلى المركز الثاني عشر إلى جانب فريق اتحاد طنجة برصيد خمس نقاط.