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الرئيسية | رياضة | بركان تقترب من تعويض الزمالك في السوبر الإفريقي

بركان تقترب من تعويض الزمالك في السوبر الإفريقي

بركان تقترب من تعويض الزمالك في السوبر الإفريقي
هسبريس ـ و.م.ع
الأربعاء 27 نونبر 2019 - 12:05

أكد مسؤول في الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم، في تصريح صحافي، أن الهيئة الكروية القارية لا تتعامل بجدية مع تصريحات رئيس الزمالك بشأن رفض خوض مباراة "السوبر الإفريقي" في الدوحة، أمام الترجي التونسي.

وشدد المتحدث نفسه على أن "الكاف سيبدأ النظر في هذا الأمر في حالة وصول خطاب رسمي من الزمالك. إذ سيتم التعامل مع هذا الملف وفقا للمراسلات الرسمية".

كما زاد المسؤول أن "المباراة ستقام في قطر حتى إذا انسحب نادي الزمالك، إذ ستتم دعوة نادي نهضة بركان، وصيف بطل كأس "الكنفدرالية، للعب المباراة بدلا منه، مع توقيع العقوبات التي تنص عليها اللائحة على النادي المنسحب".

وكان مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك المصري لكرة القدم، قد قال خلال مؤتمر صحافي إن "الفريق لن يسافر إلى العاصمة القطرية لخوض مباراة السوبر الإفريقي أمام الترجي التونسي"، مؤكدًا أنه "سينقل الأمر إلى الدولة المصرية".

وكشف منصور أن "مجلس إدارة النادي اتخذ القرار بعد مناقشة الآراء. إذ تواجد بعض من داخل المجلس ممن يرى خوض المباراة رياضيا، والبعض يرى سياسيا عدم خوضها"، معتبرا أن "الزمالك يواجه تعنتا واضحا من الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم بشأن مباراة السوبر".

واستغرب رئيس النادي المصري برمجة لقاء "السوبر" في الدوحة، وقال: "الزمالك بطل الكونفدرالية الإفريقية والترجي بطل دوري أبطال إفريقي ا.. لماذا نشارك في قطر؟ ولماذا نلعب السوبر الإفريقي في آسيا".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - toufik الأربعاء 27 نونبر 2019 - 12:26
التكبر و الأنانية المصرية. واش نساو بأن هناك مباريات اوروبية تجرى أحيانا بإفريقيا؟
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21
2 - yassine الأربعاء 27 نونبر 2019 - 12:44
بغض النضر على الأمور السياسية فيجب إقامة السوبر الإفريقي في إفريقيا لأنه لا توجد أي عراقيل تمنع ذلك
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-13
3 - ماسين الأربعاء 27 نونبر 2019 - 12:45
هل سيفعل المنتخب المصري مستقبلا نفس الشيء إن كان من المؤهلين لمونديال 2022.
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27
4 - رياضي بامتياز الأربعاء 27 نونبر 2019 - 12:50
لماذا وكيف ولمن وعلى من هذه الاسئلة تطرح عندما لا يروق لكم امرا ليس في مصلحتكم هذه رياضة و ليس سياسة ومن احسن ان تنسحب. اصلا اقصيتم من طرف حسنية اكادير والحكم ظلمهم اللهم بركان ونمشيو لعبوا حتى في المريخ
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13
5 - دايز الأربعاء 27 نونبر 2019 - 12:57
بيني وبينكوم رءيس الزمالك عندو الحق. كأس السوبر (الإفريقية) خاصها تلعب فبلد إفريقي.
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-13
6 - Fouad de berkane الأربعاء 27 نونبر 2019 - 13:01
اتمنى ان يشارك فريقنا حتى يأخذ حقه بعدما ظلموه
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