سلامي يراهن على فوز الرجاء أمام الترجي التونسي

هسبورت - حمزة اشتيوي*

أوضح الإطار الوطني جمال سلامي، مدرب فريق الرجاء الرياضي لكرة القدم، أن الفريق تنتظره مباراة قوية السبت المقبل أمام ضيفه الترجي التونسي، لحساب الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات برسم دوري أبطال إفريقيا.

وقال سلامي في تصريح لهسبورت: "بعدما حققنا التأهل إلى ربع نهائي بطولة محمد السادس للأندية الأبطال، على حساب الوداد الرياضي، تنتظرنا مباراة أخرى ستكون قوية أمام الترجي التونسي، وعلينا أن نحقق الفوز، للظفر بثلاث نقاط ستكون مهمة خلال مشوارنا في عصبة الأبطال الإفريقية".

وأضاف مدرب الرجاء: "بعد نهاية مباراة الديربي بدأنا التفكير في لقاء الترجي. لهذا قمنا ببرمجة مباراة ودية أمام أولمبيك خريبكة، وحاولت إشراك أغلب اللاعبين الذين لم يُشاركوا خلال المباريات الأخيرة، من أجل الوقوف على جاهزية كل اللاعبين. كما خرجنا من هذه المباراة الودية بدون إصابات باستثناء اللاعب أنس جبرون، الذي تعرض لإصابة على مستوى الفخذ، أتمنى ألا تكون قوية".

وختم سلامي تصريحه قائلاً: "علينا أن نُحقق الفوز على حساب الترجي التونسي، لاسيما أن المباراة ستُلعب على أرضنا وأمام جماهيرنا. والظفر بثلاث نقاط خلال الجولة الأولى من دور المجموعات سيكون مهما بالنسبة لنا".

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