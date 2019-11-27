إنريكي خلال تقديمه مدربا لمنتخب إسبانيا: مورينو لم يكن وفيا

هسبريس - إفي

اتهم المدرب لويس إنريكي مارتينيز، الأربعاء، خلال تقديمه مديرا فنيا جديدا لمنتخب إسبانيا الأول لكرة القدم، مساعده السابق مدرب "لاروخا" السابق، روبرت مورينو، بأنه "لم يكن وفيا" معه حين أراد الاستمرار في منصبه، معربا عن سعادته الكبيرة بالعودة لتولي قيادة منتخب بلاده مجددا.

وخلال مؤتمر صحافي عقده من داخل منشآت المدينة الرياضية بمقر الاتحاد الإسباني لكرة القدم، رفقة رئيس الاتحاد، لويس روبياليس، والمدير الرياضي، خوسيه فرانسيسكو مولينا، قال إنريكي، الذي اضطر لمغادرة منصبه كمدرب بسبب مرض ابنته الراحلة بالسرطان، إنه يشعر بـ"سعادة غامرة" و"متشوق للغاية" لخوض نهائيات أمم أوروبا العام القادم، التي تأهلت إليها إسبانيا على يد مورينو.

وصرح إنريكي بأن "الخلاف حدث بيننا يوم 12 سبتمبر الماضي، اليوم الوحيد الذي التقينا فيه وكان في منزلي، أخبرني أنه يود الاستمرار في منصبه حتى نهاية الأمم الأوروبية وكان طموحا، لكني اعتبرت ذلك عدم وفاء، فأنا لم أكن لأفعل مثله مطلقا، واستبعدت عودته ليكون مدربا مساعدا لي، أتفهم قراره لكني لا أتقاسمه معه، قلت له إنني لا أعتبره مساعدا لي مستقبلا وإنني أتحلى بالقوة الكافية للعودة لكرة القدم".

وتابع: "انتهى اللقاء بيننا بشكل ودي، وقمت بالاتصال بعدها بباقي أعضاء الجهاز الفني للمنتخب وأخبرتهم بما حدث لكي لا يشوه أحد كلامي، وبعد ذلك لم أعرض نفسي مطلقا على الاتحاد، رغم أن روبياليس ومولينا أكدا لي أن باب المنتخب مفتوح لي. لم أقم مطلقا بالتواصل مع أطراف ثالثة ليتحدثوا باسمي".

وأضاف: "بعدها اتصلا بي (روبياليس ومولينا) واجتمعنا في ساراجوسا، وأخبرتهما أن القرار يعود إليهما وأنهما معفيان من أي التزام تجاهي، رغم شعوري بالفخر بما آلت إليه الأمور في النهاية، لكني أيضا لا أحب أن أرى أحدا يعاني أو يضطر لإعطاء تفسيرات".

وامتدح إنريكي رئيس الاتحاد والمدير الرياضي، قائلا إن "القيم ضرورية للغاية أثناء المناصب، لكني أقول إن روبياليس ومولينا دائما ما كانا مخلصين وصريحين معي، وكنت أقول ذلك حتى وأنا بعيد عن منصبي كمدرب للمنتخب".

وواصل حديثه موردا أن "الجهاز الفني سيظل كما هو، ولن تكون هناك الكثير من التغييرات، خيسوس كاساس (الذي كان المدرب الثالث) سيصبح المدرب الثاني. هذا العام لم يكن جيدا بالنسبة لي، أريد أن أنساه وأن أنظر للمستقبل، أريد أن أظهر للمسؤولين أن الثقة التي وضعوها في هي في محلها من خلال العمل".

وتم تعيين المدرب السابق لبرشلونة مدربا للمنتخب في ولايته الأولى في 9 يوليو 2018، بعد رحيل فرناندو هيرو من منصبه عقب توديع مونديال روسيا، حيث تم تقديمه في الأسبوع التالي مباشرة، وبدأ مهمته بالانتصار (2-1) على إنجلترا في دوري الأمم.

وبعد عام تقريبا اضطر إنريكي لمغادرة معسكر إسبانيا على وجه السرعة "لأسباب عائلية قهرية"، قبل مواجهة مالطا في تصفيات اليورو في مارس 2019.

وبعدها تم الإعلان عن تولي مورينو للمهمة مؤقتا، قبل أن يُعلَن في 19 يونيو الماضي عن رحيل إنريكي عن منصبه وتولي مورينو للمهمة بشكل رسمي، لكن رئيس الاتحاد شدد وقتها على أن إنريكي بإمكانه العودة وقتما شاء، قائلا: "لقد أبلغته بأن باب المنتخب سيظل مفتوحا دائما أمامه، وسنواصل الوقوف إلى جانبه".