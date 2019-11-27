"اليويفا" يعتزم تطبيق قاعدة جديدة للتبديلات في يورو 2020

هسبريس - د.ب.أ

ذكرت شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) يدرس تطبيق قانون التبديل الاضطراري في حال اشتباه تعرض أحد اللاعبين لارتجاج بعد نفاد التبديلات الثلاثة لفريقه.

وأضافت الشبكة البريطانية، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن التعديل الذي اقترحه "يويفا" سيدخل حيز التطبيق خلال بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2020".

وكان "يويفا" طالب مسؤولي سن قوانين كرة القدم، في مايو الماضي، بدراسة إجراء تعديلات على آلية التعامل مع اللاعبين الذين يشتبه في تعرضهم لارتجاج في المخ خلال المباريات.

وقال ألكسندر سيفرين، رئيس "يويفا"، إن "صحة اللاعبين ذات أهمية قصوى، وأثق بقوة في أن القواعد الحالية لحالات الارتجاج بحاجة إلى التحديث من أجل حماية اللاعبين وكذلك الأطباء من خلال منح الفرصة للتشخيص المناسب دون إلحاق ضرر بالفرق المعنية."

وطالبت اللجنة التنفيذية لـ"يويفا" الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، وكذلك المجلس الدولي لكرة القدم (إيفاب)، المعني بحسم قوانين اللعبة، بإعادة النظر في القوانين الحالية لحالات الارتجاج المحتملة.

وتقام بطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم "يورو 2020" بين شهري يونيو ويوليو المقبلين، وتستضيفها 12 مدينة أوروبية مختلفة.