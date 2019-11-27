24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|27
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:37
|08:08
|13:20
|16:00
|18:23
|19:42
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- تفاقم العجر التجاري يدفع المغرب إلى مراجعة اتفاقيات التبادل الحر
- "ديربي" السياسة
- الحكومة البديلة في عيون المغاربة
- "في عيونك أرى وطني" .. هشكار ينبش في الذاكرة اليهودية المغربية
- نفاد مخزون صيدليات مغربية يُنعش التسويق الإلكتروني للأدوية
حصيلة متواضعة تسائل برنامج سكن الطبقة المتوسطة في المغرب (5.00)
الحكومة تكشف حجم وأرباح استغلال الغاز الطبيعي بالصويرة والغرب (5.00)
حناجر مئات الطلبة تصدح بشعارات ضد انتخابات الرئاسة بالجزائر (5.00)
- مؤشر الازدهار العالمي لـ2019 يضع المغرب وراء بوتسوانا وناميبيا - (88)
- وزير الطاقة ينفي وجود تلاعبات وزيادات في فواتير الماء والكهرباء - (87)
- مسؤول حقوقي: تجريم الحريات الفردية يخلق سكيزوفرينيا اجتماعية - (49)
- جريمة ذبح طفل في سلا - (47)
- الحكومة تكشف حجم وأرباح استغلال الغاز الطبيعي بالصويرة والغرب - (45)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
"اليويفا" يعتزم تطبيق قاعدة جديدة للتبديلات في يورو 2020
ذكرت شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) يدرس تطبيق قانون التبديل الاضطراري في حال اشتباه تعرض أحد اللاعبين لارتجاج بعد نفاد التبديلات الثلاثة لفريقه.
وأضافت الشبكة البريطانية، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن التعديل الذي اقترحه "يويفا" سيدخل حيز التطبيق خلال بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2020".
وكان "يويفا" طالب مسؤولي سن قوانين كرة القدم، في مايو الماضي، بدراسة إجراء تعديلات على آلية التعامل مع اللاعبين الذين يشتبه في تعرضهم لارتجاج في المخ خلال المباريات.
وقال ألكسندر سيفرين، رئيس "يويفا"، إن "صحة اللاعبين ذات أهمية قصوى، وأثق بقوة في أن القواعد الحالية لحالات الارتجاج بحاجة إلى التحديث من أجل حماية اللاعبين وكذلك الأطباء من خلال منح الفرصة للتشخيص المناسب دون إلحاق ضرر بالفرق المعنية."
وطالبت اللجنة التنفيذية لـ"يويفا" الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، وكذلك المجلس الدولي لكرة القدم (إيفاب)، المعني بحسم قوانين اللعبة، بإعادة النظر في القوانين الحالية لحالات الارتجاج المحتملة.
وتقام بطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم "يورو 2020" بين شهري يونيو ويوليو المقبلين، وتستضيفها 12 مدينة أوروبية مختلفة.