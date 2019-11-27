المنتخب المغربي لقصار القامة يهزم نظيره المصري‎

هسبريس من الرباط

تفوق المنتخب المغربي لكرة القدم لقصار القامة على نظيره المصري بهدفين لواحد، في المباراة الودية الثانية التي جمعت بينهما اليوم الأربعاء بالقاعة المغطاة لنادي سطاد المغربي بالرباط، وذلك استعدادا لمنافستي "كوبّا أمريكا" و"كأس العالم".

وكان وراء تسجيل هدفي المنتخب المغربي كل من أحمد وابلو والمدني العصماني، فيما وقع هدف الفريق المصري اللاعب وليد عصام في الثواني الأخيرة من المباراة التي عرفت حضورا جماهيريا لا بأس به حج إلى الملعب لمساندة العناصر الوطنية التي ظهرت بمستوى جيد، وأبانت عن تقنيات عالمية، خاصة على الصعيد الفردي.

وتعد هذه المباراة الودية الثانية للمنتخب الوطني المغربي بعد الأولى التي انهزم فيها يوم الأحد الماضي أمام المنافس ذاته بثلاثة أهداف لواحد، من توقيع كل من وليد عصام (ثنائية)، وعبد الغني حسين، فيما وقع هدف المنتخب المغربي أحمد أودونو.

وقال نزار بن قطابة، رئيس الجمعية المغربية لقصار القامة عميد المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة، إن "هاتين المباراتين تدخلان في إطار استعدادات المنتخب المغربي للمشاركة في منافسات بطولة أمريكا الجنوبية (كوبّا أمريكا) التي ستنظم منافساتها بالبيرو سنة 2020، وكأس العالم 2021".

وأضاف أن "المنتخب الوطني استفاد كثيرا من هاتين المباراتين الوديتين أمام المنتخب المصري الذي يتوفر على عناصر ممتازة ومتمرسة، ويلعب باحترافية وتقنية عالية"، موردا أن "الإدارة التقنية ستعمل على مضاعفة المجهودات، والاستفادة من الأخطاء، خاصة في المباراة الأولى، وتصحيحها، والاجتهاد أكثر لتمثيل المغرب بصورة جيدة في منافساتي بطولة أمريكا الجنوبية 2020 وكأس العالم 2021".

يذكر أن الاتحاد الدولي لكرة القدم لقصار القامة وجه دعوة رسمية للمنتخب المغربي للمشاركة في أول دورة لكأس العالم التي ستحتضنها الأرجنتين في أبريل 2021، بمشاركة 30 منتخبا.

وكان المنتخب المغربي قد احتل المركز السادس خلال أول مشاركة له في منافسات "كوبّا أمريكا" التي نظمت في الفترة ما بين 24 و29 أكتوبر 2018 بالعاصمة الأرجنتينية بوينس أيرس.