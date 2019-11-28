بطولة العدو الريفي المدرسي تجمع تلاميذ بتنغير

محمد آيت حساين من تنغير

أشرف حسن الزيتوني، عامل إقليم تنغير، الأربعاء، على انطلاق الدورة العاشرة للبطولة المدرسية الإقليمية للعدو الريفي بمدينة بومالن دادس، بحضور رئيس المجلس العلمي المحلي، والكاتب العام للعمالة، ورئيس قسم الشؤون الداخلية بها، والمدير الإقليمي للتربية الوطنية، ورئيس المجلس الجماعي للمدينة ذاتها رئيس المجلس الإقليمي، وممثلين عن المصالح الأمنية، ومنتخبين، وجمع غفير من المواطنين.

وشاركت في هذه التظاهرة الرياضية، التي ينظمها الفرع الإقليمي للجامعة الملكية المغربية للرياضة المدرسية بمديرية تنغير، مؤسستان ابتدائيتان، و22 مؤسسة إعدادية، و14 مؤسسة ثانوية. ووصل عدد المشاركين فيها 563، منهم 250 تلميذة.

وبلغ عدد البراعم المشاركين في هذه التظاهرة الرياضية المدرسية 94 من الإناث و82 من الذكور، و90 مشاركة من فئة الصغيرات، و94 مشاركا من فئة الصغار، فيما بلغ عدد المشاركين من فئة الفتيات 51 مشاركة، و69 من فئة الفتيان، و25 من الشابات، و50 من الشباب، بينما بلغ عدد المشاركين والمشاركات من فئة الأشخاص في وضعية إعاقة ثمانية.

وتم خلال هذه التظاهرة توزيع الجوائز على الفائزين بالمراتب الثلاث الأولى عن كل فئة الممثلين لمؤسسات تعليمية بمختلف مناطق الإقليم، وذلك من طرف عامل إقليم تنغير والمسؤولين المرافقين له. كما سيشارك الأوائل في هذه التظاهرة الإقليمية في البطولة الجهوية للعدو الريفي المدرسي التي ستقام بمدينة زاكورة.

المنظمون لهذه الدورة العاشرة للبطولة المدرسية الإقليمية للعدو الريفي بمدينة بومالن دادس أكدوا، في تصريح لهسبريس، أن "المديرية الإقليمية بتنغير اعتادت تنظيم هذه التظاهرة الرياضية التي تجمع تلاميذ المؤسسات التعليمية للمشاركة فيها"، موضحين أن "هذه التظاهرة تهدف بالأساس إلى تنشيط الحياة المدرسية، وإبراز الطاقات، والنهوض بالرياضة المدرسية".