المواجهة بين الرجاء والترجي تجري بـ"شبابيك مغلقة"

هسبريس ـ و.م.ع

أعلن فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم أن المباراة التي ستجمعه بفريق الترجي الرياضي التونسي، مساء السبت القادم بالمركب الرياضي محمد الخامس في الدار البيضاء، برسم الجولة الأولى من دور المجموعات ضمن مسابقة عصبة الأبطال الإفريقية، ستجرى بشبابيك مغلقة.

جاء ذلك على لسان سعيد وهبي، الناطق الرسمي باسم نادي الرجاء الرياضي، الذي أكد، في تصريح صحافي، أن التذاكر المطروحة للجماهير منذ أول أمس الثلاثاء نفدت عن آخرها.

وشدد المسؤول في الفريق البيضاوي على أن 30 ألف تذكرة بيعت، إضافة إلى 13 ألف الخاصة بالمشتركين، مشيرا إلى أن إدارة فريق الرجاء سلمت ألف تذكرة لجماهير الترجي الرياضي في إطار تكريس سياسة المعاملة بالمثل.

وبخصوص استعدادات الرجاء للمباراة قال وهبي إنها تمر في أحسن الظروف وبعيدا عن أي ضغط، مشددا على أن مكونات الفريق تطمح إلى البصم على موسم تاريخي والتوقيع على مزيد من النجاحات والبطولات.