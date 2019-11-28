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الرئيسية | رياضة | المواجهة بين الرجاء والترجي تجري بـ"شبابيك مغلقة"

المواجهة بين الرجاء والترجي تجري بـ"شبابيك مغلقة"

المواجهة بين الرجاء والترجي تجري بـ"شبابيك مغلقة"
هسبريس ـ و.م.ع
الخميس 28 نونبر 2019 - 20:06

أعلن فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم أن المباراة التي ستجمعه بفريق الترجي الرياضي التونسي، مساء السبت القادم بالمركب الرياضي محمد الخامس في الدار البيضاء، برسم الجولة الأولى من دور المجموعات ضمن مسابقة عصبة الأبطال الإفريقية، ستجرى بشبابيك مغلقة.

جاء ذلك على لسان سعيد وهبي، الناطق الرسمي باسم نادي الرجاء الرياضي، الذي أكد، في تصريح صحافي، أن التذاكر المطروحة للجماهير منذ أول أمس الثلاثاء نفدت عن آخرها.

وشدد المسؤول في الفريق البيضاوي على أن 30 ألف تذكرة بيعت، إضافة إلى 13 ألف الخاصة بالمشتركين، مشيرا إلى أن إدارة فريق الرجاء سلمت ألف تذكرة لجماهير الترجي الرياضي في إطار تكريس سياسة المعاملة بالمثل.

وبخصوص استعدادات الرجاء للمباراة قال وهبي إنها تمر في أحسن الظروف وبعيدا عن أي ضغط، مشددا على أن مكونات الفريق تطمح إلى البصم على موسم تاريخي والتوقيع على مزيد من النجاحات والبطولات.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - ابو علي الخميس 28 نونبر 2019 - 20:37
حظ سعيد لفريق الرجاء البيضاوي انا رجاوي و احب و اعشق الرجاء لانها تمتع و تشرف الكرة المغربية احسن تشريف ان شاء الله الفوز و ثلاث نقاط
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28
2 - ابو منار الخميس 28 نونبر 2019 - 20:40
على جمال السلامي استشارة مدرب المبيك اسفي لحل لغز دفاع الترجي التونسي،، وبالتوفيق لرفاف متولي .
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24
3 - هشام كولميمة الخميس 28 نونبر 2019 - 21:02
بالتوفيق لفريق الرجاء الذي أعشقه منذ زمن بعيد...ثلاث نقط إن شاء الله...
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5
4 - ملوك المدرجات الخميس 28 نونبر 2019 - 21:05
ادا فازت الرجاء على الترجي لن يفرحوا كما فرحوا بالتعادل أمام وداد الأمة انه إنجاز تاريخي وكأنهم فازوا بكأس العالم
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-10
5 - توفيق الخميس 28 نونبر 2019 - 21:16
شوفو العصا لا اللعبين ولا الجمهور،راكوم غادي ترجعو عندهم ويتكرفصو عليكم ،كما دارو الوداد،كلاو العصا الجمهور ،وربحو الكاس بالفار ،ولاربيط صحة، اللهم خليو دارهم هنا فكازا،حتى الى خسرتو لهيه ما همش،،،،،،،،،أنا ودني منكم
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0
6 - عمران الخميس 28 نونبر 2019 - 21:16
زعما كاينة غير 44 ألف بلاصة ف
سطاد ضونور ؟
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2
7 - رجاوي حقيقي الخميس 28 نونبر 2019 - 21:17
انشالله مربوحة متعونا يالولاد جيبوها يا أبطال غير شي 3 لضس^-^♡.
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