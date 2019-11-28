المنتخب المغربي يتراجع رتبة واحدة بتصنيف "فيفا"

هسبريس من الرباط

تراجع المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم مرتبة واحدة في تصنيف الاتحاد الدولي، الذي تم تحديثه اليوم الخميس، متموقعا في المركز 43 عالميا و5 إفريقيا.

ويتصدر منتخبات القارة السمراء منتخب السنغال، الـ20 عالميا، متبوعا بتونس ونيجيريا ثم المنتخب الجزائري، في المراكز العالمية 27 و31 و35 على التوالي.

وحافظت بلجيكا على صدارة التصنيف، تليها فرنسا ثم البرازيل، وباستثناء كرواتيا التي انتزعت المركز السادس من البرتغال، التي تراجعت للمرتبة السابعة، لم تشهد المراكز العشرة الأولى أي تغييرات.