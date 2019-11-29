زياش وميسي يقودان تشكيلة دوري أبطال أوروبا

أوعنا بلعيد

اختير الدولي المغربي المتألق حكيم زياش، نجم أياكس أمستردام الهولندي لكرة القدم، ضمن التشكيلة المثالية عن الجولة الخامسة قبل الأخيرة برسم دور المجموعات ضمن مسابقة دوري الأبطال الأوروبية، وذلك بعدما قاد ناديه إلى تحقيق فوز ثمين بهدفين دون رد.

واختار مؤشر "سوفا سكور" المتخصص في إحصائيات كرة القدم، بالإضافة إلى مصادر أخرى، الدولي المغربي ضمن التشكيلة المثالية بعدما قاد أياكس إلى تحقيق فوز ثمين ومستحق على مضيفه ليل الفرنسي، برسم الجولة الخامسة عن المجموعة الثامنة ضمن مسابقة دوري الأبطال الأوروبية، وهي المواجهة التي جرت على أرضية ملعب بيار موروا.

وشارك المايسترو المغربي كالعادة بشكل أساسي منذ بداية اللقاء، وخاض ما مجموعه 85 دقيقة، سجل خلالها هدفا في الدقيقة الثانية، وقدم تمريرة أسيست لزميله الهولندي كوينسي بروميس، الذي أضاف منها الهدف الثاني في الدقيقة 59. كما تألق نجم الأسود بشكل لافت وسجل هدفا ثانيا له في اللقاء قبل أن يتم رفضه بعد الاستعانة بتقنية الفيديو"var" بعدما لمست الكرة يد أحد اللاعبين.

وصنف النجم المغربي كأفضل لاعب في اللقاء، بعدما تألق وأبدع كعادته، إذ لمس الكرة 74 مرة، ومنح 41 تمريرة، بنسبة نجاح بلغت 71.9 في المائة، وسدد ثلاث مرات، بينها واحدة مؤطرة، كما قدم عرضيتين.

وخلق زياش فرصتين للتهديف، وأعطى ثلاث تمريرات مفتاحية وخمس تمريرات بينية في العمق؛ بينها اثنتان ناجحتان، وحاول المراوغة في مناسبتين، ونجح في واحدة، وفاز بخمسة نزالات ثنائية وحصل على تقييم بلغ 8.4 نقاط.

وشهدت مباراة أياكس ومضيفه ليل الفرنسي حدثا غير مسبوق في تاريخ اللاعبين المحترفين المغاربة، فلأول مرة في تاريخ دوري أبطال أوروبا يبدأ ثلاثة لاعبين مغاربة كأساسيين في التشكيل لمقابلة من دور المجموعات، بعدما لعب كل من نصير مزراوي، وزكريا لبيض وحكيم زياش من جانب الفريق الهولندي.

وجاور المايسترو المغربي بالتشكيلة المثالية مجموعة من اللاعبين الذين تألقوا في الجولة الخامسة، ويأتي على رأسهم الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، الذي قاد فريقه برشلونة إلى تحقيق فوز مستحق بثلاثة أهداف مقابل هدف على ضيفه بوروسيا دورتموند الألماني (أشرف حكيمي)، إذ سجل البرغوث هدفا وصنع اثنين للويس سواريز والفرنسي انطوان غريزمان، وحصل بذلك على العلامة الكاملة 10 على 10.

كما عرفت التشكيلة وجود المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي الذي قاده فريقه بايرن ميونيخ إلى الفوز بستة أهداف سجل منها أربعة (سوبر هاترك) في شباك سرفينا زفيزدا الصربي، والدولي البلجيكي روميلو لوكاكو، الذي قاد أنتر ميلان إلى تحقيق فوز ثمين بثلاثة أهداف مقابل هدف على حساب مضيفه سلافيا براغ التشيكي.