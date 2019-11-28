وفاة بيم فيربيك المدير السابق للمنتخبات المغربية

هسبريس - أ.ف.ب

توفي الهولندي بيم فيربيك، مدرب المنتخب الأولمبي سابقا، عن 63 عاما بعد صراع مع المرض، حسب ما أعلنه فريقه السابق سبارتا روتردام الهولندي الخميس.

وكتب النادي في موقعه الرسمي عن عضو مجلس إدارته: "تلقى سبارتا روتردام رسالة حزينة مفادها أن بيم فيربيك توفي عن عمر يناهز 63 عاما".

وكان فيربيك ترك منصبه مطلع العام الحالي مع المنتخب العماني الذي قاده للقب خليجي 23 بالكويت عام 2017 لأسباب صحية؛ وقد خاض العديد من التجارب في أستراليا، كوريا الجنوبية، الإمارات، ألمانيا والمغرب.

وأمضى فيربيك كامل مسيرته كلاعب مع نادي سبارتا روتردام، لكنه اعتزل بعمر الخامسة والعشرين.

وبعد إشرافه على عدة أندية هولندية، بينها فيينورد العريق، عمل الراحل مساعدا لمواطنه غوس هيدينك مع منتخب كوريا الجنوبية في مونديال 2002، عندما حقق "محاربو تايغوك" أفضل نتيجة لمنتخب آسيوي في كأس العالم بحلولهم في المركز الرابع على أرضهم.

كما عمل الراحل مساعدا لمواطنه الآخر ديك إدفوكات في كأس العالم 2006 مع المنتخب الكوري الجنوبي، وبعد إشرافه كمدرب أصيل على المنتخب الكوري الجنوبي، قاده إلى المركز الثالث في كأس آسيا 2007 قبل أن يستقيل من منصبه؛ بعدها قاد أستراليا إلى مونديال 2010، ثم عمل مديرا تقنيا للمنتخبات في الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فأحرز فضية كأس إفريقيا تحت 23 سنة عام 2011 متفوقا على الجزائر ثم مصر في نصف النهائي، ليبلغ معه أولمبياد 2012 في لندن.

وتعاقد المدرب الراحل مع منتخب عمان في 2016 بعد فشل التأهل إلى مونديال 2018، وتحت إشرافه أحرز كاس الخليج في الكويت عام 2017 لينال أول لقب له على صعيد المنتخبات؛ وبعد الخروج من الأدوار الإقصائية أمام إيران في كأس آسيا 2019 في الإمارات، أعلن انتهاء مسيرته كمدرب "لظروف خاصة".