24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

28/11/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:3808:0813:2016:0018:2319:42
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟

  1. عائلات معتقلي الريف تطالب بالتقرير الطبي لمجلس حقوق الإنسان (5.00)

  2. زيت الزيتون يحمي من "التدهور العقلي والمعرفي" (5.00)

  3. توالي جرائم قتل الأطفال ورمي الرضع بالأزبال يصدم "فيسبوكيين" (5.00)

  4. بنعبد القادر يستعرض منجزات المعهد العالي للقضاء (5.00)

  5. الملك يجدد حرص المغرب على التعاون مع موريتانيا (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | رياضة | وفاة بيم فيربيك المدير السابق للمنتخبات المغربية

وفاة بيم فيربيك المدير السابق للمنتخبات المغربية

وفاة بيم فيربيك المدير السابق للمنتخبات المغربية
هسبريس - أ.ف.ب
الخميس 28 نونبر 2019 - 15:45

توفي الهولندي بيم فيربيك، مدرب المنتخب الأولمبي سابقا، عن 63 عاما بعد صراع مع المرض، حسب ما أعلنه فريقه السابق سبارتا روتردام الهولندي الخميس.

وكتب النادي في موقعه الرسمي عن عضو مجلس إدارته: "تلقى سبارتا روتردام رسالة حزينة مفادها أن بيم فيربيك توفي عن عمر يناهز 63 عاما".

وكان فيربيك ترك منصبه مطلع العام الحالي مع المنتخب العماني الذي قاده للقب خليجي 23 بالكويت عام 2017 لأسباب صحية؛ وقد خاض العديد من التجارب في أستراليا، كوريا الجنوبية، الإمارات، ألمانيا والمغرب.

وأمضى فيربيك كامل مسيرته كلاعب مع نادي سبارتا روتردام، لكنه اعتزل بعمر الخامسة والعشرين.

وبعد إشرافه على عدة أندية هولندية، بينها فيينورد العريق، عمل الراحل مساعدا لمواطنه غوس هيدينك مع منتخب كوريا الجنوبية في مونديال 2002، عندما حقق "محاربو تايغوك" أفضل نتيجة لمنتخب آسيوي في كأس العالم بحلولهم في المركز الرابع على أرضهم.

كما عمل الراحل مساعدا لمواطنه الآخر ديك إدفوكات في كأس العالم 2006 مع المنتخب الكوري الجنوبي، وبعد إشرافه كمدرب أصيل على المنتخب الكوري الجنوبي، قاده إلى المركز الثالث في كأس آسيا 2007 قبل أن يستقيل من منصبه؛ بعدها قاد أستراليا إلى مونديال 2010، ثم عمل مديرا تقنيا للمنتخبات في الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فأحرز فضية كأس إفريقيا تحت 23 سنة عام 2011 متفوقا على الجزائر ثم مصر في نصف النهائي، ليبلغ معه أولمبياد 2012 في لندن.

وتعاقد المدرب الراحل مع منتخب عمان في 2016 بعد فشل التأهل إلى مونديال 2018، وتحت إشرافه أحرز كاس الخليج في الكويت عام 2017 لينال أول لقب له على صعيد المنتخبات؛ وبعد الخروج من الأدوار الإقصائية أمام إيران في كأس آسيا 2019 في الإمارات، أعلن انتهاء مسيرته كمدرب "لظروف خاصة".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - كمال المنصوري الخميس 28 نونبر 2019 - 16:24
أسأل الله أن يرزق أقاربه و معارفه الصبر على فراقه.
هذه هي الحياة، مهما كُنتَ رياضيا او غنيا او تملك مواهب و مهارات فلابد من الرحيل.
هنيئا لمن عاش حياته وِفْق ما أراده خالق الحياة و هنيئا لمن خالَفَ هواه قال تعالى و أما من نهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى.
و يا حسرة على من يبيع الاخرة التي لا نهاية لها و سنواتها طويلة و دون إنقطاع أي ملايير ملايير ملايير...من السنوات دون نهاية، يا حسرة على من يبيع هذه المدة الزمنية بسنوات قلائل من هذه الدنيا الفانية.
أُشَبِّه من يبيع الدنيا بالآخرة شخصا قلتَ له أعطيك الان 100 درهم أو تصبر بعد سنة و ستحصل على 100 مليار درهم. لكنه لغبائه يقول لك أخد 100 درهم لانها مضمونة و أراها أمامي و أريد الإستمتاع بها أما 100 مليار فلا أدري هل هي أصلا موجودة ام لا.
يعني الأحمق هو يبيع الكثير بالقليل
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
2 - قنيطري الخميس 28 نونبر 2019 - 16:48
تذكرت مبارة المغرب ضد اسبانيا في الالمبياد ..رحمه الله
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 2 | عرض: 1 - 2

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.