جمهور بنفيكا يشيد بأداء تاعرابت بدوري الأبطال

أوعنا بلعيد

أشاد جمهور بنفيكا البرتغالي بالأداء الذي قدمه الدولي المغربي عادل تعرابت أثناء مواجهة فريقه لمضيفه لايبزيغ الألماني، برسم الجولة الخامسة للمجموعة السابعة من دوري الأبطال الأوروبية.

وشهدت المواجهة التي جرت على أرضية ملعب "ريد بول ارينا" تألق المغربي عادل تعرابت، بعدما أشركه المدرب برونو لاجي أساسيا أمام لايبزيغ، وكان وراء تمريرة "أسيست" جاء منها الهدف الأول في المباراة من توقيع اللاعب لويس ميغيل الفونسو في الدقيقة 20.

ولم يخيب النجم المغربي ثقة مدربه وتألق في خط المنتصف وكانت مهمته الربط بين الوسط والهجوم وإمداد الخط الأمامي بالكرات، بالإضافة إلى خلخلة دفاع المنافس، ونجح في ذلك بعدما قام بمراوغتين ناجحتين وخرب ثلاث هجمات وربح نزالين ثنائيين.

وقدم تعرابت واجبه الدفاعي وساند لاعب الارتكاز في افتكاك بعض الكرات، وهو ما كلفه بطاقة صفراء في الدقيقة 52 من المباراة، وعقب نهاية اللقاء حصل على تقييم 6.6 من مؤشر "هوسكوريد".

وكان الفريق الزائر قريبا من العودة بنقاط المباراة كاملة بعدما سجل هدفين عن طريق لويس ميغيل الفونسو في الدقيقة 20، وكارلوس فينيسيوس في الدقيقة 56، حيث ظن الجميع أن الأمور انتهت عند هذا الحد، لكن لاعبي لايبزيغ لم يستسلموا للخسارة وتمكنوا من العودة في اللقاء بهدفين خاطفين في غضون 6 دقائق عن طريق إيميل فورسبيرج (90 و90+6).

وكان النجم المغربي تاعرابت قد غاب عن آخر مباراتين لبنفيكا في دوري الأبطال، كما بدأ كاحتياطي في آخر مباراة لفريقه بالدوري البرتغالي الممتاز، ليبلغ مجموع المباريات التي شارك فيها منذ بداية الموسم 13 مباراة.

وعقب هذا التعادل المفاجئ في اللحظات الأخيرة من عمر اللقاء، تبخرت أمال بنفيكا في التأهل إلى الدور التالي، بعد أن رفع رصيده إلى 4 نقاط متذيلا ترتيب المجموعة؛ إذ يتخلف بفارق 3 نقاط عن زينيت وليون، صاحبي المركزين الثاني والثالث على التوالي.

وفي الجولة الختامية، سيرحل لايبزيغ لمواجهة أولمبيك ليون وهدفه المرور إلى ثمن النهائي وهو في الصدارة، بينما سيستقبل زينيت نظيره بنفيكا.