مدرب جنوى يعد مفاجأة غير سارة لجواد الياميق

أوعنا بلعيد

يتجه الطاقم التقني لفريق جنوى الإيطالي، الممارس بالقسم الممتاز، إلى الاستغناء عن خدمات الدولي المغربي جواد الياميق، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بغية التعاقد مع أسماء أخرى قادرة على انتشال الفريق من وضعيته الحالية.

وحسب ما كشفت عنه مصادر إيطالية، فإن تياغو موتا، مدرب فريق جنوى، حدد قائمة مكونة من 4 لاعبين يرى أن استمرارهم مع الفريق لن يقدم الإضافة المرجوة، ويجب عليهم بالتالي البحث عن أندية أخرى يدافعون عن ألوانها ابتداء من يناير القادم.

وأوضحت المصادر نفسها أن المدافع المغربي جواد الياميق من بين الأسماء التي حددها المدرب موتا، والتي يرغب في رحيلها بعدما طالبها بالبحث لنفسها عن فرق أخرى.

وارتبط مستقبل المدافع السابق لفريق الرجاء الرياضي بالعودة إلى الدرجة الثانية من الدوري الإيطالي، بعدما أبدت عدة أندية رغبتها في ضمه واستغلال تجربته السابقة رفقة نادي بيروجيا الذي استعاره من فريق الحالي.

وخاض اللاعب سالف الذكر 3 مباريات فقط رفقة ناديه منذ بداية الموسم الحالي، من أصل 13 جولة لم يستطع خلالها الفريق سوى احتلال المركز السابع عشرة برصيد 10 نقاط، لتفصل بذلك عن المتصدر يوفنتوس 25 نقطة.