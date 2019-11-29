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كُتّاب وآراء
جماهير الحسنية تحتج ضد إقالة ميغيل غاموندي
عادت جماهير ومحبو وأنصار فريق حسنية أكادير إلى الاحتجاج أمام مقر النادي بشارع الحسن الثاني، بعد زوال اليوم، ضد قرار الاستغناء عن خدمات المدرب الأرجنتيني ميغيل أنخيل غاموندي، وضد عدد من أعضاء المكتب المسير، الذين طالبت الجماهير برحيلهم.
الوقفة الحاشدة شهدت رفع شعارات قوية تطالب برحيل الكاتبة "المُثيرة للجدل"، ورئيس الفريق، وانتخاب آخر "ذي شخصية قوية"، و"تنقية بيت الحسنية"، كما ردّد "أولتراس إيمازيغن" شعارات من قبيل "مولانا نسعاو رضاك وعلى بابك واقفين، الكاتبة عطينا التيساع الله يرحم الوالدين".
وهددت الجماهير السوسية من خلال الوقفة الاحتجاجية بمقاطعة مباريات الفريق، سواء داخل أو خارج الميدان، في حال عدم عودة المدرّب المُقال، ورفعت بعض الجماهير لافتة تتضمن عبارات احتجاج على قرار المكتب المسير وتضامن مع غاموندي.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (3)
وَما نَيلُ المَطالِبِ بالتَّمنِّي..
ولَكنْ تُؤخذُ الدُّنيا غِلاباً..
تأتي هذه الوقفة كخطوة ثانية بعد قرار المقاطعة، وسنستمر في أساليبنا التصعيدية حتى ينتصر صوت الجمهور.
الحسنية إلى الأبد.