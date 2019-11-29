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الرئيسية | رياضة | جماهير الحسنية تحتج ضد إقالة ميغيل غاموندي

جماهير الحسنية تحتج ضد إقالة ميغيل غاموندي

جماهير الحسنية تحتج ضد إقالة ميغيل غاموندي
رشيد بيجيكن من أكادير
الخميس 28 نونبر 2019 - 23:50

عادت جماهير ومحبو وأنصار فريق حسنية أكادير إلى الاحتجاج أمام مقر النادي بشارع الحسن الثاني، بعد زوال اليوم، ضد قرار الاستغناء عن خدمات المدرب الأرجنتيني ميغيل أنخيل غاموندي، وضد عدد من أعضاء المكتب المسير، الذين طالبت الجماهير برحيلهم.

الوقفة الحاشدة شهدت رفع شعارات قوية تطالب برحيل الكاتبة "المُثيرة للجدل"، ورئيس الفريق، وانتخاب آخر "ذي شخصية قوية"، و"تنقية بيت الحسنية"، كما ردّد "أولتراس إيمازيغن" شعارات من قبيل "مولانا نسعاو رضاك وعلى بابك واقفين، الكاتبة عطينا التيساع الله يرحم الوالدين".

وهددت الجماهير السوسية من خلال الوقفة الاحتجاجية بمقاطعة مباريات الفريق، سواء داخل أو خارج الميدان، في حال عدم عودة المدرّب المُقال، ورفعت بعض الجماهير لافتة تتضمن عبارات احتجاج على قرار المكتب المسير وتضامن مع غاموندي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - عاشق الحسنية الجمعة 29 نونبر 2019 - 00:08
أزول..
وَما نَيلُ المَطالِبِ بالتَّمنِّي..
ولَكنْ تُؤخذُ الدُّنيا غِلاباً..
تأتي هذه الوقفة كخطوة ثانية بعد قرار المقاطعة، وسنستمر في أساليبنا التصعيدية حتى ينتصر صوت الجمهور.
الحسنية إلى الأبد.
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3
2 - Observateur الجمعة 29 نونبر 2019 - 00:14
بدل من هدر الطاقة و الوقت بالوقفات الاحتجاجية..! على الجماهير السوسية أن تقاطع كل تشجيع" للإدارة "و لا أقول الفريق.. و اتركوا الكاتبة و من وراها يشجعون مبادرتهم لوحدهم إلى حين يستقيم الوضع بإرجاع الحال لحاله..و غير هدا فلا سبيل لكلمة الجمهور! واه الجمهور باغي المدرب السابق و الإدارة باغيا الديكتاتورية في زمن الربيع الكروي...!
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3
3 - idmono الجمعة 29 نونبر 2019 - 00:14
هذه هي مكافئة المدرب الذي وضع الفريق على السكة. كيف يعقل الإقالة و في هذه الضروف ؟ نتائج جيدة على جميع الاصعدة افريقيا في الكأس وصل النهاية و البطولة ايضا.هذا انتحار في سبيل الكاتبة و الفريق و سوس كله و الجماهير الى الجحيم
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