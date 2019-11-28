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الرئيسية | رياضة | خاليلوزيتش: لا أملك عصا سحرية .. والتأهل لـ"المونديال" غير محسوم

خاليلوزيتش: لا أملك عصا سحرية .. والتأهل لـ"المونديال" غير محسوم

خاليلوزيتش: لا أملك عصا سحرية .. والتأهل لـ"المونديال" غير محسوم
هسبورت - حمزة اشتيوي
الخميس 28 نونبر 2019 - 21:00

أكد وحيد خاليلوزيتش، مدرب المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، أنه لا يمكن الحديث عن التأهل إلى نهائيات النسخة المقبلة من كأس العالم، بالمستوى الحالي للمنتخب الأول، والذي يرى المدرب البوسني بأنه بحاجة إلى الكثير من العمل.

وقال خاليلوزيتش، في تصريحات إعلامية، إن "هدفي مع المنتخب هو التأهل إلى نهائيات كأس العالم. ولهذا، أتيت إلى المغرب؛ لكن في الوقت الحالي لا يُمكننا الحديث عن ذلك.. ولا أستطيع أن أجزم بأننا سنتأهل؛ لكننا مع العمل والتغييرات التي سنقوم بها ستتحسن الأمور".

وأضاف الناخب الوطني: "آخر منافسة رسمية شارك فيها المنتخب المغربي كانت في كأس إفريقيا الأخيرة بمصر، وكان الأداء سيئا للغاية، حيث كان المنتخب عاجزا عن خلق فرص كثيرة واستغلال المحاولات التي تُتاح للاعبين أمام مرمى الخصوم؛ فأمام منتخب بنين، الذي أقصاه، لم يخلق اللاعبون الكثير من الفرص حتى الـ20 دقيقة الأخيرة ولم تُستغل كما يجب".

وأردف قائلا: "فوجئت بالانتقادات التي وجهت إلي خلال المباريات الودية الأربع التي أجريتها، علما أنني كنت أُجرب اللاعبين من أجل الاستقرار على التشكيلة الرسمية التي سأعتمد عليها".

وتابع: "الجمهور المغربي لديه حماس كبير ويعشق كرة القدم، ونحن لا نعيش لحظات جيدة في الوقت الحالي؛ لكن على الجميع أن يعلم بأننا في الوقت الحالي في حاجة إلى الصبر والعمل الجاد. كما علينا أن نعي جيدا بأننا لسنا الأقوى في إفريقيا؛ فهناك منتخبات قوية، ولا أملك عصا سحرية للتغيير، لذلك علينا أن نعمل بجد لبناء منتخب قوي".

يُشار إلى أن البوسني وحيد خاليلوزيتش استلم مهامه كمدرب للأسود في شهر غشت الماضي، حيث لعب مع الأسود أربع مباريات ودية فاز في واحدة على حساب منتخب النيجر وتعادل في مناسبتين أمام كل من ليبيا وبوركينا فاسو، قبل أن ينهزم أمام المنتخب الغابوني، في حين لعب البوسني مباراتين رسميتين لحساب إقصائيات كأس الأمم الإفريقية، حيث تعادل مع موريتانيا بدون أهداف على أرضية ملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط، قبل أن يعود بفوز ثمين من خارج الديار، على منتخب بوروندي بثلاثية نظيفة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - عادل بلبصير الخميس 28 نونبر 2019 - 21:21
إذا كان التأهل غير محسوم المنديال ، يعطينا التيساع.
و ليأتي الزاكي أو عموتة.
يجب على السيد لقجع أن لا يدع هدا التصريح يمر ممر الكرام.
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2 - مراقب من بعيد الخميس 28 نونبر 2019 - 21:24
فين يجي شي مدرب يبرر الفشل ديالو يقوليك لا املك عصى سحرية. باش يضرب فلوس صحيحة و يزيد فحالو.. عندك اللعابة من الطراز العالمي و مقدرتيش كمدرب تعطي كل واحد المكان ديالو.. من نهار جيتي و المنتخب كايبان تالف في الملعب.. نقولها مرة أخرى منين مشا رونار موحال واش يجي شي واحد يقد على المسؤولية .. التغيير خاصو يكون في الجامعة ماشي اللعابة
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3 - صطوف الخميس 28 نونبر 2019 - 21:24
عندك عصا سحرية غير ف الراتب و الفيلا والطوموببل
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4 - مدرب غير مؤهل الخميس 28 نونبر 2019 - 21:26
الاكيد واليقين هو أنه إذا ظل هذا المدرب مع المنتخب فلن يتأهل للمونديال.
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5 - مغربي الخميس 28 نونبر 2019 - 21:26
إوا بعدا احنا ل100 مليون للشهر محسومة و غادي نسفطوها ليك مضمونة.
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6 - عاش كل من له ضمير الخميس 28 نونبر 2019 - 21:29
هذا أفضل مدرب غا يكون للمنتخب المغربي لأنه صادق و يعطي فرصة لجميع اللاعبين أنصحكم بالصبر معه و ستشاهدون المنتخب المغربي في ربع نهائي كأس العالم بقطر عكس رونار الذي يمتلك خبرة فقط في الملاعب الإفريقية فهذا المدرب لعب من قبل كأس العالم مع الجزائر و أدى معه أداء أكثر من مشرف ...
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