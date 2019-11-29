أرسنال يعلن إقالة مدربه الإسباني أوناي إيمري

هسبريس - رويترز

أعلن أرسنال المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الجمعة، إقالة مدربه الإسباني أوناي إيمري بعد سبع مباريات بدون أي انتصار، وسيتولى فريدي يونغبيرغ المسؤولية كمدرب مؤقت.

ويترك الإسباني إيمري النادي بعد 18 شهرا تولى خلالها المسؤولية، ويحتل النادي المركز الثامن في الدوري الممتاز بعد أربعة انتصارات في 13 مباراة.

وقال النادي الإنجليزي في بيان "تم اتخاذ القرار لأن الأداء والنتائج ليسا على المستوى المطلوب".

وأضاف البيان: "طلبنا من يونغبيرغ تولي مسؤولية الفريق الأول كمدرب مؤقت. لدينا ثقة تامة في فريدي لقيادتنا إلى الأمام".