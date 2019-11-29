فضال يثق في تألق "أسود الأطلس" مع خليلوزيتش

هسبريس من الرباط

عبر زهير فضال، مدافع المنتخب المغربي لكرة القدم المحترف بنادي ريال بيتيس الإسباني، عن ثقته في قدرة "أسود الأطلس" على استعادة البريق وحصد الألقاب الغائبة عن الخزانة الرياضية المغربية.

وشدد فضال، في تصريح لوكالة الأنباء "الأناضول" التركية، على أن خارطة الكرة الإفريقية تغيرت كثيرا عما كانت عليه، ولم يعد هناك منتخب صغير وآخر كبير، قائلا إن "الأمور تغيرت بشكل كبير جدا في مجال كرة القدم بالقارة السمراء، ومن الصعب جدا أن تفوز في أي مباراة بسهولة".

واعتبر المتحدث أن المنتخبات كلها تتوفر على لاعبين ومدربين من مستوى عال، موردا أن الكرة الإفريقية تقدمت كثيرا، خاصة على المستوى التقني والتكتيكي، "لكن أنا أعتقد أن المنتخب المغربي قادر على التأهل إلى نهائيات أمم أفريقيا، على الرغم من التعادل في المباراة الأولى أمام موريتانيا".

وأضاف فضال أن المنتخب كان يستحق الفوز أمام موريتانيا، مشددا على أن اللاعبين بذلوا كل ما في وسعهم من أجل كسب العلامة الكاملة، وقال: "قمنا بكل شيء في المباراة إلا التسجيل، المنتخب يحتاج فقط إلى مزيد من الوقت، وعلى الجميع تقديم الدعم".

اللاعب الدولي المغربي عبّر عن سعادته البالغة بالعودة الرسمية إلى "أسود الأطلس" وتحقيق الانتصار على بوروندي، مشيدا بالمدرب البوسني وحيد خليلوزيتش، مشددًا على ثقته في قدرة الرجل على إعادة البريق للمنتخب وقيادته للتتويج بالألقاب.

وأضاف قائلا: "أنا متأكد أننا سنستفيد منه كثيرا لأنه يملك خبرة كبيرة في عالم المستديرة، وراكم العديد من التجارب في مجموعة من المنتخبات العالمية والأندية الأوروبية، لقد سبق له أن قاد منتخبي اليابان والجزائر إلى نهائيات كأس العالم".

وأردف: "ما أتمناه فعلا أن تكون لديه مسيرة موفقة مع منتخبنا، لأنه مدرب كبير جدا ولديه قدرات عالية، ونرغب فعلا في أن ينجح معنا، لأن نجاحه مع الأسود هو نجاح للمغاربة قاطبة".