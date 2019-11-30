24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|30
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:40
|08:10
|13:21
|15:59
|18:22
|19:42
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- صناعة الصلب بالمغرب تتعافى وسط تراجع أرباح الشركات العالمية
- بن بركة وتحديث الاتحاد الوطني
- جمعيات تطالب بتجويد خدمات الصحة في أرفود
- مادة البروتين منجم صحي للرياضيين .. تداريب وعضلات
- التوتر النفسي .. مشاكل صحية بالجملة والحلول في "موزة"
صناعة الصلب بالمغرب تتعافى وسط تراجع أرباح الشركات العالمية (5.00)
اتفاق بين مدريد والرباط يُعيد آلاف الأطفال المغاربة إلى أرض الوطن (5.00)
"بلاك فرايداي".. خدعة تجارية تصطاد الزبناء في "الجمعة السوداء" (5.00)
- لجنة مركزية تحقق في مزاعم خروقات مباريات "أساتذة الأكاديميات" - (75)
- "بلاك فرايداي".. خدعة تجارية تصطاد الزبناء في "الجمعة السوداء" - (69)
- دراسة بـ270 مليون سنتيم تقتفي آثار العنف لدى الشباب المغربي - (51)
- اتفاق بين مدريد والرباط يُعيد آلاف الأطفال المغاربة إلى أرض الوطن - (43)
- هكذا فوتت "باب دارنا" شققا "وهمية" .. و40 مليارا خسائر "مؤقتة" - (41)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
الإصابة تهدد مشاركة حمزة منديل أمام ليل الفرنسي
تحوم شكوك كبيرة حول قدرة الدولي المغربي حمزة منديل، لاعب ديجون، على اللحاق بمباراة ناديه اليوم السبت أمام ليل، برسم الجولة الخامسة عشرة بالدوري الفرنسي الممتاز، خلال المواجهة التي ستجرى فوق أرضية ملعب "بيار موروا".
وينتظر أن يغيب المدافع المغربي عن مباراة فريقه الحالي أمام ناديه السابق، بسبب الإصابة التي يعاني منها، حيث سيحسم الطاقم التقني مساء أمس الجمعة في اصطحاب اللاعب من عدمه من خلال ما سيقدمه بالمران الجماعي الأخير.
وكان منديل قد غاب عن مران الخميس، لأسباب شخصية؛ بينما غاب عن مواجهة رين السابقة (2-1) ضمن الأسبوع الرابع عشر، بسبب إصابة يشكو منها، وفق ما كشف عنه الطاقم الطبي للفريق الفرنسي.
وينتظر أن ينضاف منديل إلى نايف أكراد، الغائب بدوره عن مباريات ديجون بسبب الإصابة التي يعاني منها؛ بينما سيكون متاحا للطاقم التقني الاعتماد على خدمات فؤاد شفيق ومواطنه منير شويعر.