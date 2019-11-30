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الرئيسية | رياضة | الإصابة تهدد مشاركة حمزة منديل أمام ليل‬ الفرنسي

الإصابة تهدد مشاركة حمزة منديل أمام ليل‬ الفرنسي

الإصابة تهدد مشاركة حمزة منديل أمام ليل‬ الفرنسي
أوعنا بلعيد
السبت 30 نونبر 2019 - 11:20

تحوم شكوك كبيرة حول قدرة الدولي المغربي حمزة منديل، لاعب ديجون، على اللحاق بمباراة ناديه اليوم السبت أمام ليل، برسم الجولة الخامسة عشرة بالدوري الفرنسي الممتاز، خلال المواجهة التي ستجرى فوق أرضية ملعب "بيار موروا".

وينتظر أن يغيب المدافع المغربي عن مباراة فريقه الحالي أمام ناديه السابق، بسبب الإصابة التي يعاني منها، حيث سيحسم الطاقم التقني مساء أمس الجمعة في اصطحاب اللاعب من عدمه من خلال ما سيقدمه بالمران الجماعي الأخير.

وكان منديل قد غاب عن مران الخميس، لأسباب شخصية؛ بينما غاب عن مواجهة رين السابقة (2-1) ضمن الأسبوع الرابع عشر، بسبب إصابة يشكو منها، وفق ما كشف عنه الطاقم الطبي للفريق الفرنسي.

وينتظر أن ينضاف منديل إلى نايف أكراد، الغائب بدوره عن مباريات ديجون بسبب الإصابة التي يعاني منها؛ بينما سيكون متاحا للطاقم التقني الاعتماد على خدمات فؤاد شفيق ومواطنه منير شويعر.

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