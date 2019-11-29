إصابة بالمنزل تحرم بوفال من اللعب أمام واتفورد‬

أوعنا بلعيد

تلقى النمساوي رالف هازنهاتل، مدرب ساوتهامبثون الإنجليزي لكرة القدم، ضربة جديدة بعد أن تعرّض لاعب الوسط الدولي المغربي سفيان بوفال لإصابة في أخمص القدمين عندما كان يركض إلى طاولة المطبخ.

وسيخسر المدرب النمساوي بشكل كبير خدمات لاعبه المغربي عندما سيستقبل يوم غد السبت ضيفه واتفورد، برسم الجولة الرابعة عشرة، خلال المواجهة التي ستجرى فوق أرضية ملعب "سانت ميرز" تحت قيادة الحكم مايكل أوليفير.

وقال رالف هازنهاتل، خلال المؤتمر الصحافي قبل المباراة متحدثا عن النجم المغربي بوفال: "لم يستطع التدريب لمدة ثلاثة أيام، وأصبعه لا يزال منتفخا بعض الشيء".

وبخصوص الإصابة التي تعرض لها اللاعب وكيف حدث ذلك، أوضح قائلا: "ضرب أصبع قدمه بالطاولة في منزله، عندما كان راكضا إلى المطبخ، أو شيء من هذا القبيل".

ولدى سؤاله عما إذا كان بوفال، الذي كلف نادي القديسين في ذلك الوقت رقماً قياسياً قدره 16 مليون جنيه إسترليني مقابل استقدامه من نادي ليل الفرنسي في غشت 2016، قادرا على اللعب أمام واتفورد، أجاب قائلا: "سيكون الأمر صعباً، ولن يلعب غالبا في نهاية الأسبوع".

ويمر ساوتهامبثون بلحظات عصيبة الموسم الحالي، إذ يحتل المركز قبل الأخير وبفارق نقطة واحدة عن واتفورد، متذيل الترتيب. كما أن الفريق الإنجليزي لم يحقق الفوز خلال 8 مباريات، وكان على وشك الانتصار الأسبوع الماضي على أرسنال (أقال مدربه أوناي إيمري من منصبه) قبل أن ينتهي اللقاء في الثواني الأخيرة بالتعادل (2-2).

كما تعرض الفريق لرجة قوية عندما تعرض لهزيمة مذلة وتاريخية بتسعة أهداف دون رد على أرضه أمام ليستر سيتي، خلال المواجهة التي لم يشارك فيها المغربي بوفال، الذي خاض 10 مباريات من أصل الـ13 في الدوري هذا الموسم وأغلبها كورقة بديلة.