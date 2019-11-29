جامعة الكرة تُعد برمجة صارمة للدوري الاحترافي

أوعنا بلعيد

ينتظر أن تحسم الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، يوم الاثنين المقبل، في مشاكل البرمجة التي تواجه العديد من الأندية المغربية المشاركة في المحافل الخارجية؛ وهو ما تسبب في توجيه الكثير من الانتقادات من قبل الفرق الأخرى إلى لجنة البرمجة التابعة للجهاز الوصي على تدبير شؤون الكرة المغربية.

وحسب مصادر هسبريس، سيعقد فوزي لقجع، رئيس الجامعة، بداية الأسبوع المقبل، اجتماعا خاصا مع رؤساء أندية الدوري المغربي الاحترافي بقسميه الأول والثاني، من أجل التطرق إلى مشاكل البرمجة وايجاد حل ناجع لها؛ حتى لا تتكرر احتجاجات الأندية الأخرى التي تطالب بمبدأ تكافؤ الفرص.

وأوضحت المصادر ذاتها أن الجامعة والعصبة الاحترافية ترفضان وبشكل قاطع نهج سياسة جبر الخواطر مستقبلا، إذ سيتم تطبيق القانون على الجميع في ما يتعلق بالمباريات المؤجلة؛ تفاديا للمشاكل الكبيرة التي يشهدها الدوري الاحترافي في الوقت الراهن.

وسبق للمكتب التنفيذي للعصبة الاحترافية أن تطرق لمشاكل البرمجة خلال أول نقطة طرحها بحضور فوزي لقجع، الذي أكد أنه لا يمكن الاستمرار في إجراء مباريات الدوري الاحترافي بالشكل الحالي، وأصبح من الضروري تطبيق القانون على جميع الأندية حتى المشاركة حاليا في المسابقات الخارجية (دوري الأبطال، كأس الكونفدرالية، كأس محمد السادس للأندية الأبطال).

ويرغب المسؤول الأول عن كرة القدم الوطنية في إيجاد الحلول الناجعة لمباريات الأندية المشاركة في المسابقات القارية التي تعاني من تأجيل بعض مواجهاتها، ويتعلق الأمر بكل من فريقي الوداد والرجاء وحسنية أكادير ونهضة بركان وأولمبيك آسفي.