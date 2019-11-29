الطاوسي يقدم استقالته من تدريب "أولمبيك خريبكة"

هسبورت - سعيد إبراهيم الحاج

قدم الإطار الوطني رشيد الطاوسي، استقالته من تدريب فريق أولمبيك خريبكة لكرة القدم، مباشرة بعد الخسارة، اليوم الجمعة، برباعية أمام مولودية وجدة، في مباراة الجولة الثامنة من منافسات البطولة.

وأعلن الطاوسي استقالته في اللقاء الإعلامي، الذي أعقب المواجهة، مبررا قراره بكونه لم يعد مرتاحا داخل الفريق، بفعل الضغط الكبير الممارس عليه، والحملة الشرسة التي تعرض لها مند مدة، مبرزا أنه لم يفهم ما يقع داخل الفريق بما في ذلك الطريقة التي خاض بها اللاعبون مباراة اليوم.