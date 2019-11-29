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كُتّاب وآراء

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الرئيسية | رياضة | الطاوسي يقدم استقالته من تدريب "أولمبيك خريبكة"

الطاوسي يقدم استقالته من تدريب "أولمبيك خريبكة"

الطاوسي يقدم استقالته من تدريب "أولمبيك خريبكة"
هسبورت - سعيد إبراهيم الحاج
الجمعة 29 نونبر 2019 - 21:40

قدم الإطار الوطني رشيد الطاوسي، استقالته من تدريب فريق أولمبيك خريبكة لكرة القدم، مباشرة بعد الخسارة، اليوم الجمعة، برباعية أمام مولودية وجدة، في مباراة الجولة الثامنة من منافسات البطولة.

وأعلن الطاوسي استقالته في اللقاء الإعلامي، الذي أعقب المواجهة، مبررا قراره بكونه لم يعد مرتاحا داخل الفريق، بفعل الضغط الكبير الممارس عليه، والحملة الشرسة التي تعرض لها مند مدة، مبرزا أنه لم يفهم ما يقع داخل الفريق بما في ذلك الطريقة التي خاض بها اللاعبون مباراة اليوم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - لعبة تبادل الكراسي الجمعة 29 نونبر 2019 - 22:07
معظم المدربين المغاربة محدودي القدرات وضعاف الشخصية ومنعدمي الحلول وقليلي الكفاءة و..و.. عندهم الزهر لقاو الرؤساء كثر منهم.
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26
2 - Samad pro الجمعة 29 نونبر 2019 - 22:22
المدرب لا يملك العصا السحرية. فكيف للمدرب أن يلعب بلاعبين مفروضين عليه الذين لا يمكنهم العب حتى في القسم الثالث. والسلام.
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9
3 - سعيد الألفة الجمعة 29 نونبر 2019 - 22:40
و تتساقط رؤوس مدربي البطولة الوطنية تباعا كما تتساقط اوراق الخريف..
النوبة جاية لمدرب الدفاع...تذكروا كلامي .
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4
4 - observateur الجمعة 29 نونبر 2019 - 22:58
taoussi ,amri , fakhir , zaki , talib sont demodes mnt , leurs methodes ne conviennent plus au foot moderne , car dans les staffs actuellement il y a d'autres specialistes avec qui ils doivent travailler car c'est fini le temps du coach qui fait tout et qui decide de tout
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3
5 - Mostafa الجمعة 29 نونبر 2019 - 23:02
بعدما أبعدت عدة لاعبين احسن من هؤلاء على الأقل ودمرت الفريق باكمله أنا بصراحة لم افهم كيف تمارس مهنة مدرب أنت كونت فريق الأضعف في تاريخ أولمبيك خريبكة وأحسن حاجة قمت بها هي استقالتك
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