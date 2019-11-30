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الرئيسية | رياضة | الرجاء يستقبل الترجي التونسي .. والوداد ضيف "العاصمة الجزائري"

الرجاء يستقبل الترجي التونسي .. والوداد ضيف "العاصمة الجزائري"

الرجاء يستقبل الترجي التونسي .. والوداد ضيف "العاصمة الجزائري"
هسبورت - حمزة اشتيوي*
السبت 30 نونبر 2019 - 13:00

يستهل ممثلا الكرة المغربية في دوري أبطال إفريقيا، الرجاء والوداد البيضاويين، مشوارهما في دور المجموعات برسم مسابقة عصبة الأبطال الإفريقية، هذا الأسبوع، بمواجهتين قويتين، لحساب الجولة الأولى من هذا الدور.

وسيكون فريق الرجاء الرياضي في مواجهة قوية، اليوم السبت، حين يستقبل "النسور الخضر" فريق الترجي التونسي، على أرضية المركب الرياضي محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء، في مباراة سيسعى من خلالها أبناء جمال السلامي إلى تحقيق الفوز، والظفر بثلاث نقاط ستكون مهمة في مشوار الفريق الأخضر خلال هذه المسابقة، في وقت مازال الرجاء منتشيا بالتأهل إلى ثمن نهائي البطولة العربية، على حساب الغريم التقليدي الوداد.

كما أن الرجاء سيكون حاضرا في هذه المباراة بكل لاعبيه، باستثناء المدافع عمر بوطيب المصاب، وعبد الإله الحافيظي الذي لم يتلق الضوء الأخضر بعد، من الجهاز الطبي، للعودة إلى التنافسية رفقة فريقه، إذ يكتفي بتداريب خاصة؛ بالإضافة إلى احتمال غياب أنس جبرون، الذي تعرض لإصابة على مستوى الفخذ في اللقاء الودي الأخير أمام أولمبيك خريبكة.

وفي الجهة المقابلة وصل فريق الوداد الرياضي، الخميس، إلى الديار الجزائرية، استعدادا للمواجهة القوية التي ستجمعه، اليوم السبت، بفريق اتحاد العاصمة الجزائري، على أرضية ملعب مصطفى تشاكر بالبليدة، لحساب الجولة الأولى من دور المجموعات، حيث يسعى الفريق الأحمر إلى نسيان الإقصاء الأخير من البطولة العربية والعودة بنتيجة إيجابية من خارج الميدان، ستكون مهمة في مشوار الفريق في دوري أبطال إفريقيا.

كما أن مدرب الوداد زوران مانولوفيتش سيفتقد خدمات خمسة من لاعبيه، في هذه المباراة؛ ويتعلق الأمر بكل من محمد الناهيري وأنس الأصبحي والحارس ياسين الخروبي، بعدما تم إلحاقهم بفريق الأمل، واسماعيل الحداد وصلاح الدين السعيدي بسبب الإصابة.

يُشار إلى أن مباراة الرجاء الرياضي وضيفه الترجي التونسي ستُلعب اليوم على أرضية المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء بداية من الساعة الثامنة بتوقيت المغرب؛ فيما ستنطلق مباراة الوداد في اليوم نفسه على أرضية ملعب مصطفى تشاكير بالبليدة، بداية من الساعة الخامسة مساء بتوقيت المغرب.

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (13)

1 - USM السبت 30 نونبر 2019 - 13:08
تحيا لusm ولاد باب الواد لانفهم سبب عدم استقبال في بولغوين لماذا ذهاب حتى البليدة المهم الشبية قبائل فازت امس وننتضر نتيجة ايجابية لاتحاد اليوم
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-13
2 - عالشق لMCO السبت 30 نونبر 2019 - 13:10
بالتوفيق انشاء الله لكل الفرق المغربية والشكر كل الشكر لجماهير الدار البيضاء احمرها واخضرها التي اعطت صورة راقية متحضرة عن الشعب المغربي شهد بها القاصي قبل الداني وفرضت نفسها على اغلب القنوات الرياضية . هذا في الوقت الذي تفرض الحكومات على الفرق الرياضية في بلدها اللعب دون جمهور او هي من تحدد عدد الجمهور المسموح دخوله الى الميدان وتحدد شكل التشجييع لان في احد الدول العربية تم اعتقال مشجع لمجرد حمل العلم الفلسطيني وتم اعتقال اخر في دولة عربية اخرى لمجرد حمل شعار * تمازيغت * .
من جديد شكرا لكم على ديربي التحضر العشق الرقي والفن .
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24
3 - مجيد السبت 30 نونبر 2019 - 13:10
نتمى كل التوفيق لرجاء والوداد.
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16
4 - خنيفري السبت 30 نونبر 2019 - 13:13
بالتوفيق إن شاء الله للفريقين الرجاء والوداد البيضاويين . ونتمنى أن ينتقم الرجاء من الفريق التونسي ويرد الصاع صاعين.....
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18
5 - ودادي السبت 30 نونبر 2019 - 13:16
حظ سعيد لقطبي الكرة المغربية الذين شرفونا انام العالم أقصد اللاعبين واكثر الجمهور...حظ سعيد القلعة الحمراء للعودة ب3نقط.
واتمنى من الغريم ان يحسن وفادة فريق الترجي ولله الحمد لن يكون ابو جريشة حكما للقاء
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13
6 - وجدي به السبت 30 نونبر 2019 - 13:29
يجب منع اللعب في الارضية الاصطناعية . فملعب تيزي وزو سوف يكون داءما في صالح القباءل . فالرجاء سوف تجد صعوبة في ملعب ١ نوفبر بتزي وزو المعشوشب بطارطون بعض اطرافه عوجاء ... باختصار الفرجة في الملاعب المغربية فقط
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11
7 - من شعب الخضراء بهولندا السبت 30 نونبر 2019 - 13:31
تمتع أيها المواطن بأبناء وطنك اليوم بلون علمك وأنسى همومك وأوضاعك .
عيش لحظات المتعة والفرجة مع الخضرا والحمرا الدان يرمزان للعلم الوطني ولدم شهدائنا وأحرارنا الدين ضحو بأروحهم من أجله.
اليوم هو يوم الخلاص والدل لفريق الترشي المتطفل بأفعاله الخبيتة ضض فريق الوداد ومافعله في النهائي ضضه،لا أخلاق ولا رياضة ولا أخوة
إنشاء الله تكون النتيجة تقيلة قد تكون سبب خروجه من المنافسة الإفريقية كما فعلت به أبناء القرش المفسيوي في عقر داره
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7
8 - نبيل السبت 30 نونبر 2019 - 13:49
كل التوفيق لقطبي كرة القدم المغربية الوداد والرجاء
وتحية خاصه من فاس لجماهير الفريقين وديما مغرب
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4
9 - مهاجر ببلاد الغربة السبت 30 نونبر 2019 - 13:59
أتمنى أن تلقن الرجاء العالمي درسا قويا للترشي و هزمه بنتيجة كبيرة.
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6
10 - محلل السبت 30 نونبر 2019 - 14:04
سيكون الوداد معززا مكرما عند الاشقاء الجزائريين. والوداد البيضاوي و العاصمة الجزائري يلعبان كرة نظيفة، لا خوف على هذه المبارة، ستكون ممتعة و الفوز لمن حضر أحسن. لكن ما يحير لما الترجي دائما عند مقابلتها الفرق المغربية تبدأ بالذهاب و تختم باستقبال و غالبا يختتم بطريقة غير مقنعة، و مع ذلك يهيأ لها مظلة غريبة. سنعاين مذا سيحدث و سنرى هل الاتحاد الافريقي جاد في تطوير و حماية كرة القدم الافريقية.
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5
11 - Massinissa السبت 30 نونبر 2019 - 14:10
Au numéro 6
Je crois ta pas encore vue nouveau stade de tizi yak
Hamdoulah vous avez que les stade en bonne santé mais autres chose rabi yarhmkom
Même si en parle sur les sport raconte un peu nous sur votre équipe nationale 1queceque elle a fait ces 10 dernière année
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-4
12 - ودادي سابق السبت 30 نونبر 2019 - 14:13
كما العادة ستعودنا الوداد على النتائج السلبية، فريق فاشل بكل المقاييس ولا يشرف مدينة الدار البيضاء
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-3
13 - الى 1 - USM السبت 30 نونبر 2019 - 14:17
تحية لك خويا والى كل المشجعيين الجزائريين والشعب الجزائري عموما . كودادي من الطبيعي ان اتمنى ان ينتصر الوداد ولكن صدقني اخي لو اقصي الوداد لا قدر الله فاغلب الجمهور المغربي يتمنى ان يكون التتويج جزائريا لان الشعب الاقرب الى قلوب المغاربة هو الشعب الجزائري لدى لا تستغرب اذا سمعت في المهجر خصوصا ان اكثر الشعوب تصاهرا فيما بينها هما الشعب الجزائري والمغربي ولا ادل على ذلك عائلة الدوليين في البلدين فمحرز امه مغربية بنعطية امه جزائرية ايت بناصر امه جزائرية ........
مرة اخرى تحية لك ولكل جماهير USM
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