الرجاء يستقبل الترجي التونسي .. والوداد ضيف "العاصمة الجزائري"

هسبورت - حمزة اشتيوي*

يستهل ممثلا الكرة المغربية في دوري أبطال إفريقيا، الرجاء والوداد البيضاويين، مشوارهما في دور المجموعات برسم مسابقة عصبة الأبطال الإفريقية، هذا الأسبوع، بمواجهتين قويتين، لحساب الجولة الأولى من هذا الدور.

وسيكون فريق الرجاء الرياضي في مواجهة قوية، اليوم السبت، حين يستقبل "النسور الخضر" فريق الترجي التونسي، على أرضية المركب الرياضي محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء، في مباراة سيسعى من خلالها أبناء جمال السلامي إلى تحقيق الفوز، والظفر بثلاث نقاط ستكون مهمة في مشوار الفريق الأخضر خلال هذه المسابقة، في وقت مازال الرجاء منتشيا بالتأهل إلى ثمن نهائي البطولة العربية، على حساب الغريم التقليدي الوداد.

كما أن الرجاء سيكون حاضرا في هذه المباراة بكل لاعبيه، باستثناء المدافع عمر بوطيب المصاب، وعبد الإله الحافيظي الذي لم يتلق الضوء الأخضر بعد، من الجهاز الطبي، للعودة إلى التنافسية رفقة فريقه، إذ يكتفي بتداريب خاصة؛ بالإضافة إلى احتمال غياب أنس جبرون، الذي تعرض لإصابة على مستوى الفخذ في اللقاء الودي الأخير أمام أولمبيك خريبكة.

وفي الجهة المقابلة وصل فريق الوداد الرياضي، الخميس، إلى الديار الجزائرية، استعدادا للمواجهة القوية التي ستجمعه، اليوم السبت، بفريق اتحاد العاصمة الجزائري، على أرضية ملعب مصطفى تشاكر بالبليدة، لحساب الجولة الأولى من دور المجموعات، حيث يسعى الفريق الأحمر إلى نسيان الإقصاء الأخير من البطولة العربية والعودة بنتيجة إيجابية من خارج الميدان، ستكون مهمة في مشوار الفريق في دوري أبطال إفريقيا.

كما أن مدرب الوداد زوران مانولوفيتش سيفتقد خدمات خمسة من لاعبيه، في هذه المباراة؛ ويتعلق الأمر بكل من محمد الناهيري وأنس الأصبحي والحارس ياسين الخروبي، بعدما تم إلحاقهم بفريق الأمل، واسماعيل الحداد وصلاح الدين السعيدي بسبب الإصابة.

يُشار إلى أن مباراة الرجاء الرياضي وضيفه الترجي التونسي ستُلعب اليوم على أرضية المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء بداية من الساعة الثامنة بتوقيت المغرب؛ فيما ستنطلق مباراة الوداد في اليوم نفسه على أرضية ملعب مصطفى تشاكير بالبليدة، بداية من الساعة الخامسة مساء بتوقيت المغرب.

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