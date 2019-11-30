24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|30
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:40
|08:10
|13:21
|15:59
|18:22
|19:42
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- نجمة السينما ناوُمي واتس توزّع الابتسامات في ساحة "جامع الفنا"
- طيران الاحتلال الإسرائيلي يقصف موقعا شمال غزة
- الرجاء يستقبل الترجي التونسي .. والوداد ضيف "العاصمة الجزائري"
- حريق يلتهم شقة بالبيضاء
- محتجون يطالبون بإصلاح شامل في جنوب العراق
"نعناع تزنيت" .. نبتة شهيرة ترفع جرعة اللذة في "البراد" المغربي (5.00)
اتفاق بين مدريد والرباط يُعيد آلاف الأطفال المغاربة إلى أرض الوطن (5.00)
- "بلاك فرايداي".. خدعة تجارية تصطاد الزبناء في "الجمعة السوداء" - (72)
- هكذا فوتت "باب دارنا" شققا "وهمية" .. و40 مليارا خسائر "مؤقتة" - (55)
- دراسة بـ270 مليون سنتيم تقتفي آثار العنف لدى الشباب المغربي - (52)
- مبروكي: مغاربة يخدعون الوطن بـ"تَّحْرامِيّاتْ" ويسخرون من "النِّيَّة" - (47)
- اتفاق بين مدريد والرباط يُعيد آلاف الأطفال المغاربة إلى أرض الوطن - (43)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
الرجاء يستقبل الترجي التونسي .. والوداد ضيف "العاصمة الجزائري"
يستهل ممثلا الكرة المغربية في دوري أبطال إفريقيا، الرجاء والوداد البيضاويين، مشوارهما في دور المجموعات برسم مسابقة عصبة الأبطال الإفريقية، هذا الأسبوع، بمواجهتين قويتين، لحساب الجولة الأولى من هذا الدور.
وسيكون فريق الرجاء الرياضي في مواجهة قوية، اليوم السبت، حين يستقبل "النسور الخضر" فريق الترجي التونسي، على أرضية المركب الرياضي محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء، في مباراة سيسعى من خلالها أبناء جمال السلامي إلى تحقيق الفوز، والظفر بثلاث نقاط ستكون مهمة في مشوار الفريق الأخضر خلال هذه المسابقة، في وقت مازال الرجاء منتشيا بالتأهل إلى ثمن نهائي البطولة العربية، على حساب الغريم التقليدي الوداد.
كما أن الرجاء سيكون حاضرا في هذه المباراة بكل لاعبيه، باستثناء المدافع عمر بوطيب المصاب، وعبد الإله الحافيظي الذي لم يتلق الضوء الأخضر بعد، من الجهاز الطبي، للعودة إلى التنافسية رفقة فريقه، إذ يكتفي بتداريب خاصة؛ بالإضافة إلى احتمال غياب أنس جبرون، الذي تعرض لإصابة على مستوى الفخذ في اللقاء الودي الأخير أمام أولمبيك خريبكة.
وفي الجهة المقابلة وصل فريق الوداد الرياضي، الخميس، إلى الديار الجزائرية، استعدادا للمواجهة القوية التي ستجمعه، اليوم السبت، بفريق اتحاد العاصمة الجزائري، على أرضية ملعب مصطفى تشاكر بالبليدة، لحساب الجولة الأولى من دور المجموعات، حيث يسعى الفريق الأحمر إلى نسيان الإقصاء الأخير من البطولة العربية والعودة بنتيجة إيجابية من خارج الميدان، ستكون مهمة في مشوار الفريق في دوري أبطال إفريقيا.
كما أن مدرب الوداد زوران مانولوفيتش سيفتقد خدمات خمسة من لاعبيه، في هذه المباراة؛ ويتعلق الأمر بكل من محمد الناهيري وأنس الأصبحي والحارس ياسين الخروبي، بعدما تم إلحاقهم بفريق الأمل، واسماعيل الحداد وصلاح الدين السعيدي بسبب الإصابة.
يُشار إلى أن مباراة الرجاء الرياضي وضيفه الترجي التونسي ستُلعب اليوم على أرضية المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء بداية من الساعة الثامنة بتوقيت المغرب؛ فيما ستنطلق مباراة الوداد في اليوم نفسه على أرضية ملعب مصطفى تشاكير بالبليدة، بداية من الساعة الخامسة مساء بتوقيت المغرب.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (13)
من جديد شكرا لكم على ديربي التحضر العشق الرقي والفن .
واتمنى من الغريم ان يحسن وفادة فريق الترجي ولله الحمد لن يكون ابو جريشة حكما للقاء
عيش لحظات المتعة والفرجة مع الخضرا والحمرا الدان يرمزان للعلم الوطني ولدم شهدائنا وأحرارنا الدين ضحو بأروحهم من أجله.
اليوم هو يوم الخلاص والدل لفريق الترشي المتطفل بأفعاله الخبيتة ضض فريق الوداد ومافعله في النهائي ضضه،لا أخلاق ولا رياضة ولا أخوة
إنشاء الله تكون النتيجة تقيلة قد تكون سبب خروجه من المنافسة الإفريقية كما فعلت به أبناء القرش المفسيوي في عقر داره
وتحية خاصه من فاس لجماهير الفريقين وديما مغرب
Je crois ta pas encore vue nouveau stade de tizi yak
Hamdoulah vous avez que les stade en bonne santé mais autres chose rabi yarhmkom
Même si en parle sur les sport raconte un peu nous sur votre équipe nationale 1queceque elle a fait ces 10 dernière année
مرة اخرى تحية لك ولكل جماهير USM