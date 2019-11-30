الناهيري يعود إلى الوداد بقرار من المدرب زوران‬

أوعنا بلعيد

ستشهد المباريات المقبلة لفريق الوداد الرياضي لكرة القدم عودة المدافع الظهير محمد الناهيري، بعدما قرّر المدرب الصربي زوران مانولوفيتش العفو عنه؛ فقد جرى إلحاقه بالفريق الرديف، مباشرة عقب الإقصاء من ثمن نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال على يد الغريم التقليدي الرجاء الرياضي.

وحسب مصدر هسبريس، فقد قرر المدرب الصربي العفو عن اللاعب الناهيري وإعادته إلى الفريق الأول نظرا لحاجة الفريق الأحمر إلى خدماته خلال المباريات المقبلة، لا سيما أن التركيبة البشرية للوداد تشهد غياب لاعبين عديدين بعضهم بداعي الإصابة، إذ يبقى خط المنتصف الأكثر تضررا من غياب لاعبين يشكلون الدعامة الأساسية في خطط المدرب.

وأوضح المصدر ذاته أن زوران مانولوفيتش سيجتمع بلاعبه الناهيري بعد العودة من الجزائر، التي يواجه بها اليوم السبت فريق اتحاد العاصمة ضمن منافسات الجولة الأولى عن دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وسيعود اللاعب الناهيري إلى خوض تداريب فريق الوداد بداية الأسبوع المقبل، إذ سيستعد ممثل الكرة المغربية لملاقاة فريق صن داونز الجنوب إفريقي على أرضية الملعب التابع للمركب الرياضي محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء يوم السبت المقبل، برسم الجولة الثانية عن المجموعة الثالثة بمسابقة دوري الأبطال الإفريقية.