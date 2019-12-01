حارث يحصد إشادات من إدارة وجمهور "شالكه"

أوعنا بلعيد

أشاد جمهور شالكة الألماني لكرة القدم، بالمستوى الكبير، الذي قدمه الدولي المغربي أمين حارث بقميص ناديه أمام يونيون برلين، خلال المواجهة التي جرت فوق أرضية ملعب"فيلتينس ارينا"، وانتهت بفوز أصحاب الأرض بهدفين مقابل هدف ضمن افتتاح الجولة الـ13 بالبوندسليغا.

وقاد الدولي المغربي حارث فريقه إلى تحقيق الفوز بهدفين مقابل هدف واحد، بعدما قدم تمريرة حاسمة في ثوان اللقاء الأخيرة، أسفرت عن تسجيل الهدف الثاني من رجل اللاعب سوات سيردار في الدقيقة 86، خلال المباراة التي شهدت تقديم الزوار لمجهود مضاعف تسبب في مشاكل عديدة لأصحاب الأرض والجمهور.

ولم تقتصر الإشادة في حق حارث على جماهير شالكة فقط، بعدما عمدت إدارة الفريق، زوال يومه السبت، إلى نشر صورة عبر صفحتها الرسمية على الموقع الاجتماعي "فايسبوك"، تضم هدف النجم المغربي الثمين في شباك ماينز والذي سجله في الدقيقة 89 ضمن الجولة التاسعة وأسفلها صورة سوات سيردار مسجل الهدف الثاني أمام يونيون برلين، وكتبت فوقها:"نحب الانتصارات المتأخرة التي تأتي ليلا يوم الجمعة هذا الموسم".

وتألق النجم المغربي الشاب بشكل لافت، وكان أنشط عناصر الملكي الألماني، بعدما لعب كمتوسط ميدان مكلف ببناء الهجمات مع منحه أدوارا هجومية جعلته قريبا من التسجيل في أكثر من فرصة آخرها لحظة هروبه من الرقابة الدفاعية وتوغله داخل المعترك، لكن كرته ارتطمت بالحارس في الدقيقة 83.

ومنح المدرب دافييد فاغنر، الحرية لأمين حارث فوق أرضية الملعب، حيث تحرك على الجناح الأيسر وكان يعود إلى الخلف لمساندة خط الوسط وصناعة اللعب، ولم يقتصر دوره على ذلك بعدما تحرك على الجناح الأيمن وخلف المهاجمين وشكل إزعاجا كبيرا لدفاع المنافس، وقام باستعراض فاصل من مهاراته الفردية والتي تفاعل معها الجمهور الذي تقاطر على مدرجات الملعب بشكل كبير وقابلها بوابل من التصفيقات.

وخاض النجم المغربي المتألق دقائق المباراة كاملة، تمكن خلالها من التسديد في مناسبتين بشكل مؤطر، وقام بمراوغتين ناجحتين، واستعاد كرة واحدة عن طريق الدحرجة، كما فاز بنزال ثنائي مع تخريب ست هجمات للفريق المنافس، بينما بلغت نسبة نجاح تمريراته 88 في المائة، وحصل من مؤشر هوسكوريد على تقييم 7.1 نقاط، بعد نهاية اللقاء.

من جانبه، اختار حارث صفحته الرسمية على الموقع الاجتماعي "تويتر" ليشيد بما قدمته المجموعة وظفرها بنقاط المباراة كاملة، وكتب:" فرحة أخرى وثلاث نقاط جديدة، عمل جيد، أحسنتم العمل يا شباب، هذا فوز كبير آخر".

وسجل هدفي شالكه بينيتو رامان، في الدقيقة (23)، وسوات سيردار في الدقيقة (86)، فيما سجل هدف يونيون برلين ماركوس انجفارتسن في الدقيقة (36) من ركلة جزاء، ليرفع أصحاب الأرض رصيدهم لـ25 نقطة في المركز الثاني، بالتساوي في عدد النقاط مع مونشنجلادباخ الذي يواجه فرايبورغ، يوم غد الأحد، بينما توقف رصيد يونيون برلين، عند 16 نقطة في المركز الـ11.