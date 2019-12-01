العامري يخلف فلاح في تدريب نادي رجاء بني ملال

هسبورت - حمزة اشتيوي*

تعاقد نادي رجاء بني ملال لكرة القدم، مع الإطار الوطني عزيز العامري، لقيادة الفريق الملالي، خلال الفترة القادمة، خلفا للمدرب السابق مراد فلاح، الذي فسخ العقد الذي يجمعه بالفريق بالتراضي.

وأكد محمد بوحوتة، الناطق الرسمي للفريق، بأن العامري وقع رسمياً على عقد مع رجاء بني ملال، يمتد إلى نهاية الموسم الكروي الحالي، مع إمكانية التجديد، كما أنه سيكون مدربا للفريق الأول ومشرفا عاما على باقي الفئات السنية، من أجل إعادة الفريق إلى السكة الصحيحة، والبقاء ضمن أندية القسم الاحترافي الأول.

وسيقوم رئيس النادي محمد عفيف، بتقديم العامري لوسائل الإعلام الوطنية، خلال الساعات القليلة القادمة.

يُشار إلى أن رجاء بني ملال يحتل الرتبة الأخيرة في سبورة ترتيب الدوري الاحترافي برصيد نقطة واحدة، بخمس هزائم وتعادل وحيد.

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