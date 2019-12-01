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الرئيسية | رياضة | العامري يخلف فلاح في تدريب نادي رجاء بني ملال

العامري يخلف فلاح في تدريب نادي رجاء بني ملال

العامري يخلف فلاح في تدريب نادي رجاء بني ملال
هسبورت - حمزة اشتيوي*
الأحد 01 دجنبر 2019 - 09:28

تعاقد نادي رجاء بني ملال لكرة القدم، مع الإطار الوطني عزيز العامري، لقيادة الفريق الملالي، خلال الفترة القادمة، خلفا للمدرب السابق مراد فلاح، الذي فسخ العقد الذي يجمعه بالفريق بالتراضي.

وأكد محمد بوحوتة، الناطق الرسمي للفريق، بأن العامري وقع رسمياً على عقد مع رجاء بني ملال، يمتد إلى نهاية الموسم الكروي الحالي، مع إمكانية التجديد، كما أنه سيكون مدربا للفريق الأول ومشرفا عاما على باقي الفئات السنية، من أجل إعادة الفريق إلى السكة الصحيحة، والبقاء ضمن أندية القسم الاحترافي الأول.

وسيقوم رئيس النادي محمد عفيف، بتقديم العامري لوسائل الإعلام الوطنية، خلال الساعات القليلة القادمة.

يُشار إلى أن رجاء بني ملال يحتل الرتبة الأخيرة في سبورة ترتيب الدوري الاحترافي برصيد نقطة واحدة، بخمس هزائم وتعادل وحيد.

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - حسن الأحد 01 دجنبر 2019 - 09:35
ندب في المستوى الكبير يستحق اكثر واكثر
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2 - مبارك الأحد 01 دجنبر 2019 - 10:02
بالتوفيق في قيادة الرجاء الملالي...وإن كان الرجاء البيضاوي ترك في نفوسنا غصة وغمة بسبب الهزيمة المدلة امام الترجي...صراحة مستوى المدرب المحلي ضعيف ..بالامس السلامي لم يفلح في قراءاة الخصم مسبقا ..حشومة وعار ..انت عارف عندك غير الخردة..كان عليك تلعب بخطة دفاعية مع المرتدات كما فعل اولمبيك اسفي...
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3 - مغربي حر الأحد 01 دجنبر 2019 - 10:14
العامري مدرب فاشل و حتما سيؤدي الفريق الملالي الضريبة غاليا بهذا التعاقد الغير معقلن. فيستحيل ان يكمل العامري المشوار إلى آخر السنة و سوف يتحجج بآلاف الأعذار لمغادرة الفريق و الأيام بيننا.
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4 - rachid Saddam الأحد 01 دجنبر 2019 - 10:18
بالتوفيق عزيز العامري رجاء بني ملال فريق عريق يستحق البقاء في قسم الاضواء
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