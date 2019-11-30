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الرئيسية | رياضة | الوداد يخسر الشوط الأول بهدف أمام اتحاد الجزائر

الوداد يخسر الشوط الأول بهدف أمام اتحاد الجزائر

الوداد يخسر الشوط الأول بهدف أمام اتحاد الجزائر
هسبريس من الرباط
السبت 30 نونبر 2019 - 17:55

أنهى الوداد البيضاوي الشوط الأول من مباراته ضد نادي اتحاد العاصمة الجزائري لحساب الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة بدوري أبطال إفريقيا، عشية اليوم السبت، منهزما بـ1-0 على أرضية ملعب مصطفى شاكر بمدينة البُلَيدة.

الفريق الجزائري أفلح في تسجيل هدف مبكر، في حدود الدقيقة 5 من عمر الشوط الأول للمقابلة، بعد إبعاد خاطئ للكرة من دفاع الوداد، حيث نجح اللاعب عبد الكريم زواري في هز شباك النادي المغربي بتسديدة من خارج منطقة الجزاء.

الـWAC أنهى الجولة الأولى متفوقا في نسبة الاستحواذ على الكرة بـ59%، منجزا 225 تمريرة بنجاح وصل إلى 71%، مقابل 140 تمريرة للاتحاد، منها 55% متسمة بالدقة اللازمة، بينما صفر الحكم 6 حالات تسلل ضد الوداد مقابل لاشيء للنادي الجزائري.

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