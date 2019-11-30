24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|30
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:40
|08:10
|13:21
|15:59
|18:22
|19:42
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- معاشات البرلمانيين
- محاكم سعودية تباشر أحكاما أجنبية بملايين الريالات
- نجمة السينما ناوُمي واتس توزّع الابتسامات في ساحة "جامع الفنا"
- طيران الاحتلال الإسرائيلي يقصف موقعا شمال غزة
- الرجاء يستقبل الترجي التونسي .. والوداد ضيف "العاصمة الجزائري"
محامون يقودون أكبر احتجاج ضد خروقات التبليغ وتحديد الجلسات (5.00)
"نعناع تزنيت" .. نبتة شهيرة ترفع جرعة اللذة في "البراد" المغربي (5.00)
نواب يطلبون موقف وزير العدل لتجاوز "بلوكاج القانون الجنائي" (5.00)
- بايتاس: السلطة لا تقدم هدايا لـ"الأحرار" .. وجهات تستهدف أخنوش - (80)
- العثماني: السياسيون يرأفون بالعباد .. والملك يقود استقرار البلاد - (79)
- هكذا فوتت "باب دارنا" شققا "وهمية" .. و40 مليارا خسائر "مؤقتة" - (58)
- مبروكي: مغاربة يخدعون الوطن بـ"تَّحْرامِيّاتْ" ويسخرون من "النِّيَّة" - (50)
- آلاف الجزائريين يستبقون الانتخابات بتشديد الخناق على السلطات - (32)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
الوداد يخسر الشوط الأول بهدف أمام اتحاد الجزائر
أنهى الوداد البيضاوي الشوط الأول من مباراته ضد نادي اتحاد العاصمة الجزائري لحساب الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة بدوري أبطال إفريقيا، عشية اليوم السبت، منهزما بـ1-0 على أرضية ملعب مصطفى شاكر بمدينة البُلَيدة.
الفريق الجزائري أفلح في تسجيل هدف مبكر، في حدود الدقيقة 5 من عمر الشوط الأول للمقابلة، بعد إبعاد خاطئ للكرة من دفاع الوداد، حيث نجح اللاعب عبد الكريم زواري في هز شباك النادي المغربي بتسديدة من خارج منطقة الجزاء.
الـWAC أنهى الجولة الأولى متفوقا في نسبة الاستحواذ على الكرة بـ59%، منجزا 225 تمريرة بنجاح وصل إلى 71%، مقابل 140 تمريرة للاتحاد، منها 55% متسمة بالدقة اللازمة، بينما صفر الحكم 6 حالات تسلل ضد الوداد مقابل لاشيء للنادي الجزائري.