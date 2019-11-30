الوداد البيضاوي يعود بتعادل من الجزائر في افتتاح دوري أبطال إفريقيا

هسبريس من الرباط

تعادل الوداد البيضاوي في مباراته ضد نادي اتحاد العاصمة الجزائري لحساب الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة بدوري أبطال إفريقيا، عشية اليوم السبت، بـ1-1 على أرضية ملعب مصطفى شاكر بمدينة البُلَيدة.

الفريق الجزائري أفلح في تسجيل هدف مبكر، في حدود الدقيقة 5 من عمر الشوط الأول للمقابلة، بعد إبعاد خاطئ للكرة من دفاع الوداد، حيث نجح اللاعب عبد الكريم زواري في هز شباك أحمد التكناوتي بتسديدة من خارج منطقة الجزاء.

وكاد الوداديون يرجعون المقابلة إلى نتيجة التعادل، في الدقيقة 10، حين تلقى أيوب الكعبي كرة مرتدّة قرب مرمى اتحاد العاصمة، لكنّ دفاع الفريق المحلي تصدّى للركلة قبل أن تفلح في تجاوز خط المرمى.

الفريق البيضاوي لاح أكثر بسطا للسيطرة على مجريات الدقائق اللاحقة؛ مرتكزا على تنظيم صفوفه لتنويع الحملات الهجومية بين أطراف وعمق الدفاع الجزائري، معتمدا على انسلالات أمين تيغزوي كجناح أيمن وزميله بديع أووك بجهة اليمين.

أبرز الفرص اللاحقة للتهديف أتت من القدم اليمنى لللاعب الودادي إبراهيم النقاش، في الدقيقة 20، حين لجأ إلى استلام الكرة خارج منطقة الجزاء وأرسل تسديدة جانبت القائم الأيمن للحارس محمد أمين زماموش.

وعمل اتحاد العاصمة على الاستعانة بدفاع خطّي في مواجهة الحملات الهجومية المبنية من لدن النادي البيضاوي، معيقا تقدّم المهاجمين المغاربة عن طريق استخدام خطّة التسلّل في أكثر من مناسبة.

الـWAC أنهى الجولة الأولى متفوقا في نسبة الاستحواذ على الكرة بـ59%، منجزا 225 تمريرة بنجاح وصل إلى 71%، مقابل 140 تمريرة للاتحاد، منها 55% متسمة بالدقة اللازمة، بينما صفر الحكم 6 حالات تسلل ضد الوداد مقابل لاشيء للنادي الجزائري.

أصحاب الأرض والجمهور حاولوا افتتاح الشوط الثاني من المقابلة بضغط أكبر على مرمى التكناوتي؛ محاولين تكرار سيناريو بداية المواجهة الكرويّة وخطف هدف ثان يزيد تعقيد مهمّة الوداد في الجزائر.

ونجحت "القلعة الحمراء" في إعادة التوازن إلى اللقاء أمام USMA، رغم الرقابة المشددة المفروضة على المهاجم أيوب الكعبي، معتمدة على تحركات هجومية من جنبات الملعب وتحكم أوفر في الكرة عند الاستحواذ عليها.

الدقيقة 66 عرفت إهدار الوداديين فرصة لتوقيع هدف التعادل، رغم شلّهم خط الدفاع الجزائري باختراق في المحور، لكن اللمسة الأخيرة لم توفّق في توجيه الكرة وسط إطار الحارس زماموش.

اتحاد العاصمة أفشل محاولة أخرى للتهديف أتيحت للوداد، في الدقيقة 71 عقب خروج خاطئ لحارس USMA من أجل التقاط الكرة، إذ أبعدت الكرة التي مررها أووك من امام الكعبي المتموقع على بعد خطوات من الشباك الفارغة.

الدقائق العشر الأخيرة من المباراة شهدت احتدام الصراع بين لاعبي الناديين المغاربيّين، خاصة أن الاتحاد حاول استغلال تقدّم الوداديّين في تموقعاتهم من أجل وضع رفاق وليد الكرتي رهن اختبارات دفاعية إضافية.

رغم ذلك؛ تمكن الفريق المغربي من تسجيل هدف التعادل عبر اللاعب بديع أووك، في الدقيقة 88، بعدما انسلّ يسار دفاع الـUSMA، وسدد كرة ارتطمت بحارس مرمى الخصم قبل أن تهزّ الشباك.

صافرة نهاية المقابلة أعلنت اقتسام الناديين نتيجة أولى مواجهاتهما في دوري أبطال إفريقيا لهذا الموسم، مستقرين في صدارة ترتيب المجموعة الثالثة، مؤقتا، إلى حين إجراء اللقاء الثاني بين ممثلي كرة القدم الأنغولية والجنوب إفريقية.

إحصائيات المواجهة الكروية بين الطرفين كشفت أن نادي الوداد البيضاوي بصم على 12 تسديدات على مرمى اتحاد العاصمة الجزائري، بينها 5 صوب الشباك، بينما نسبة استحواذه على الكرة في ملعب مصطفى شاكر وصلت إلى نسبة 66%.

جدير بالذكر أن المجموعة الثالثة في دوري أبطال إفريقيا لموسم 2019-2020 تضم، إلى جانب نادي الوداد الرياضي والاتحاد الرياضي الإسلامي للجزائر العاصمة، كلا من ماميلودي سانداونز الجنوب إفريقي وبيترو أتليتيكو الأنغولي.