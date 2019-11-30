مدرب الوداد البيضاوي يشيد باللاعبين في الجزائر

هسبريس ـ مُتابعة

أبدى الصربي زوران ميلونوفيتش، المدير الفني للوداد البيضاوي، سعادته تجاه الأداء الذي قدمه لاعبوه أمام اتحاد العاصمة في دوري أبطال إفريقيا، والذين نجحوا في الاستحواذ على الكرة بنسبة عالية.

وقال: "من يعتقد أنني سعيد لنتيجة التعادل أمام اتحاد الجزائر فهو مخطئ، انا سعيد جدا لردة فعل اللاعبين الذين قدموا أداء جيدا يجعلني أتفاءل خيرا بالمستقبل".

ويتواجد فريقا اتحاد العاصمة والوداد البيضاوي في المجموعة الثالثة من المسابقة، إلى جانب ناديي صن داونز الجنوب إفريقي وبترو أتلتيكو الأنغولي.

من جهة أخرى عبر بلال دزيري، المدير الفني لنادي اتحاد الجزائر، عن أسفه لتعادل فريقه أمام ضيفه الوداد الرياضي البيضاوي، بهدف لمثله، ضمن منافسات المرحلة الأولى من المجموعة الثالثة بدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

وقال دزيري، في المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة، إن اتحاد الجزائر كان بإمكانه تفادي هدف التعادل الذي سجله الوداد في الدقيقة الأخيرة، مشيرا إلى الفرص الضائعة التي أتيحت لفريقه في الدقائق العشر الأخيرة.

وأضاف: " كل فريق كان يريد التسجيل في بداية المباراة، نحن نجحنا في هذه المهمة، بعدها لاحظنا عودة الفريق المنافس إلى الخلف، لكننا كنا نعلم أن الوداد سيضغط علينا في محاولة لتسجيل هدف التعادل، عمدنا للعب على الهجمات المرتدة لتأمين الفوز بالنقاط الثلاث".