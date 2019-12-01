باريس وميسي يستعدان لحفل تسليم "الكرة الذهبية"

هسبريس ـ مُتابعة

تحتضن العاصمة الفرنسية باريس، مساء الإثنين، حفل توزيع جوائز "الكرة الذهبية" التي تقدمها مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية العريقة.

ويعد الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم نادي برشلونة الإسباني، الأوفر حظا للفوز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم في 2019، للمرة السادسة في مشواره، بعدما توج هذا العام أيضا بجائزة "الأفضل" المقدمة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وستقام على مسرح شاتليه في باريس مراسيم تسليم جائزة الكرة الذهبية، التي ستمنح نسخة منها أيضا لأفضل لاعبة في العالم، علاوة على تسليم جائزة "كوبا" لأفضل لاعب تحت 21 عاما، وجائزة "ليف ياشين" لأفضل حارس مرمى في العالم.

وتوج "البرغوث" الموسم الماضي بلقب الدوري الإسباني مع برشلونة، كما حاز جائزتي أفضل هداف في إسبانيا وأوروبا (الحذاء الذهبي)، وكذلك في دوري أبطال أوروبا، الذي ودعه الفريق الكتالوني من الدور نصف النهائي أمام ليفربول، حامل اللقب، وقاد الأرجنتين أيضا إلى التأهل إلى نصف نهائي بطولة كوبا أمريكا.

ويعد الهولندي فيرجيل فان دايك، مدافع ليفربول الفائز بجائزة أفضل لاعب في أوروبا هذا العام، والبرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس الإيطالي الفائز بالكرة الذهبية خمس مرات سابقة، الأقرب لمنافسة "البرغوث" على الجائزة.

ويبرز من بين المرشحين الآخرين للجائزة السنغالي ساديو ماني (ليفربول) والمصري محمد صلاح (ليفربول) والفرنسي كليان مبابي (باريس سان جيرمان).