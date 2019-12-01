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كُتّاب وآراء
الفوز على الزمامرة يضع فارس دكالة في الصدارة
تمكن فريق الدفاع الحسني الجديدي من تصدر ترتيب البطولة الاحترافية بشكل مؤقت، إثر فوزه خارج قواعده على فريق نهضة الزمامرة بهدفين لواحد.
المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم الأحد على أرضية ملعب أحمد شكري بالزمامرة، برسم منافسات الدورة الثامنة لأندية القسم الأول في كرة القدم، عرفت تسجيل أول هدف في الدقيقة 37 للفريق الدكالي من أقدام اللاعب جوناتان إيفاسو.
هدف التعادل جاء في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع بواسطة عبد الصمد المباركي بعد ضربة جزاء، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي.
الشوط الثاني عرف ضغط الدكاليين على مرمى الخصم، ليتمكن يوسف أكردوم من تسجيل هدف الفوز للدفاع الحسني الجديدي في الدقيقة 51 من عمر المباراة، ويبصم بذلك الفريق على رابع انتصار له على التوالي في البطولة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
اوواه..ولاو هما اللولين !!زعما البطولة ف جيب؟
هل هو ترتيب مؤقت ؟ ام إقالة مؤجلة ؟ هذه الاسئلة ستجيب عنها الايام .
على كل حال حينما انتصرت ازمامرة على الرجاء سمعنا تصريحات اقل ما يقال عنها انها ..منفوخة !.. والآن ومع مرور الدورات..كل عرف مكانه و عاش من عرف قدره .
في انتظار لعب كل المؤجلات ..سننتظر..يا تزكية يا ..إقالة .
رغم ان الفيلم معاود..والنهاية معروفة ..
فستذكرون ما أقول لكم .
عرفتي المطبلين...غادين يجعرو ..عاود تاني .