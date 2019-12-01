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الرئيسية | رياضة | نهضة بركان يهزم "ادجوبي" بثلاثية في كأس "الكاف"

نهضة بركان يهزم "ادجوبي" بثلاثية في كأس "الكاف"

نهضة بركان يهزم "ادجوبي" بثلاثية في كأس "الكاف"
هسبورت - سعيد إبراهيم الحاج*
الأحد 01 دجنبر 2019 - 19:19

حقق فريق النهضة الرياضية البركانية لكرة القدم نتيجة الفوز بثلاثة أهداف دون رد على حساب ضيفه ادجوبي البينيني، برسم أولى مباريات دور مجموعات كأس الكونفدرالية الإفريقية التي جمعت بينهما، مساء اليوم الأحد، على أرضية الملعب البلدي لبركان.

وضغط الفريق المغربي منذ البداية على معترك عمليات الفريق الخصم، وأتيحت له العديد من فرص التهديف في ربع الساعة الأول من النزال لم يتم استثمارها بالشكل الأنسب لافتتاح التسجيل.

وتواصل الضغط الهجومي للنهضة البركانية في باقي الدقائق، حيث سقط رفاق العميد محمد عزيز في التسرع، كما خانهم التركيز والحظ في العديد من الكرات، قبل أن ينجح زيد كروش في إحراز هدف السبق في حدود الدقيقة 26.

وفي الدقيقة 32، تمكن اللاعب حمدي العشير من استثمار كرة هجومية لتعزيز النتيجة بهدف ثان، بعد تمريرة جانبية محكمة من زميله آلان تراوري، لينهي أبناء المدرب طارق السكتيوي تفاصيل الجولة الأولى بالتقدم بهدفين نظيفين.

مع بداية مجريات الجولة الثانية، تفنن لاعبو نهضة بركان في تضييع العديد من الكرات الهجومية التي كانت سانحة للتهديف، ليتراجع الإيقاع في باقي الأطوار وظلت سيطرة رفاق عمر النمساوي عقيمة.

وفي الوقت الذي كانت فيه مجريات المواجهة تسيير نحو نهايتها، تمكن البوركينابي جبريل واتارا من إضافة الهدف الثالث للفريق المغربي في الدقيقة 85، لينهي الحكم السنغالي عيسى سي تفاصيل المواجهة بفوز النهضة البركانية بثلاثية نظيفة.

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الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - سوسي الأحد 01 دجنبر 2019 - 19:52
صراحة بركان فخر المغرب، دائما يكون في الموعد مع الجماهير.شكرا لكم من لاعبين ومسيرين ومؤطرين.
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2 - zemmour الأحد 01 دجنبر 2019 - 20:17
برافو نهضة بركان....برافو السكتيوي....تألق مستمر وعمل واجتهاد مستمر وبصمت وبلاااا ثقة زائدة كما هو شأن الأخضر والأحمر.....وإن كان عشق الواك في الأعماق....مزيدا من التألق لكل الفرق المغربية المشاركة في مختلف المنافسات
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