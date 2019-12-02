"غزالة تونفيت" تتصدر سباق العدو الريفي ببني ملال

ياسين أوشن

تألقت العداءة المغربية مريم أزرور، الأحد، في سباق العدو الريفي الفدرالي المنظم بمدينة بني ملال باحتلالها الرتبة الأولى.

وحسب حميد الموساوي، رئيس فريق نادي ملوية العليا لألعاب القوى، فإن أزرور، المنتمية إلى أكاديمية محمد السادس الدولية لألعاب القوى بإفران، "فازت بالرتبة الأولى بعدما سجلت توقيتا قدره 16:36 دقيقة في مسافة 5000 متر".

وزاد الموساوي، في تصريح لهسبريس، أن "بطلة إفريقيا لسنة 2019 تغلبت بفضل سرعتها النهائية على منافستها من النادي نفسه، زينب حشلاف، التي جاءت في مركز الوصافة بفارق ثانية واحدة، وعلى عداءة نادي سيدي قاسم، رجاء بنحدوش، التي جاءت في الصف الثالث بفارق 11 ثانية".

وأوضح رئيس فريق نادي ملوية العليا لألعاب القوى أن "مثل هذه السباقات الفدرالية هي التي تفرز أسماء العدائين، الذين سيمثلون المغرب في المنافسات القارية، التي ستقام في المقبل من الأيام، وهي مناسبة ليعرف كل مشترك مستواه".

ويأمل الموساوي أن "يُعتنى أكثر بغزالة تونفيت، باعتبارها موهبة تحتاج المزيد من التشجيع لتحقيق ألقاب في المنافسات داخل المغرب وخارجه، إلى جانب عدائين آخرين، ذكورا وإناثا، سيكون لهم شأن عظيم في رياضة ألعاب القوى مستقبلا"، مشيرا إلى أن "فدوى السكاح، مدربة مريم أزرور، يعود إليها الفضل الكبير فيما حققته هذه العداءة من ألقاب طيلة السنوات الماضية".