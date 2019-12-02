24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

02/12/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:4108:1213:2215:5918:2219:42
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟

  1. بركة ينتقد "بطء" وتيرة الإصلاحات أمام سرعة التحديات التكنولوجية (5.00)

  2. الطلبة يتصدرون موجات الاحتجاج بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا (5.00)

  3. مديرية الأمن الوطني تستقبل "الشرطي الصغير" (5.00)

  4. "وْلاعةْ" الموسيقى الأندلسية تتألق في لقاء بشفشاون (5.00)

  5. إنعاش دوزيم (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | رياضة | المنتخب المغربي للمكفوفين يحرز بطولة إفريقيا

المنتخب المغربي للمكفوفين يحرز بطولة إفريقيا

المنتخب المغربي للمكفوفين يحرز بطولة إفريقيا
هسبريس من الرباط
الاثنين 02 دجنبر 2019 - 00:20

تمكن المنتخب المغربي لكرة القدم للمكفوفين وضعاف البصر من إحراز لقب بطولة إفريقيا "نيجيريا 2019"، بعد فوزه على نظيره المالي في المباراة النهائية.

المنتخب المغربي، الذي لعب أمس الأحد المباراة النهائية بمدينة إنيغو (جنوب شرق نيجيريا)، تمكن من الحفاظ على اللقب الذي توج به السنة الماضية، ليضمن بذلك المشاركة في دورة الألعاب البارالمبية طوكيو 2020.

وأزاح المنتخب المغربي منتخبات نيجيريا، مصر والكوت ديفوار، ليصل بذلك إلى المباراة النهائية، التي عرفت مشاركة أفضل ثمانية منتخبات إفريقية.

وتجرى المباراة في شوطين، مدة كل شوط 25 دقيقة، مع استراحة مدتها 10 دقائق عقب انتهاء الشوط الأول.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - said الاثنين 02 دجنبر 2019 - 00:37
تبارك الله عليكم انتما شرفتو الكرة.ماشي بحال شي وحدين في الحقيقة انتما ماشي مكفوفين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
14
2 - rachid الاثنين 02 دجنبر 2019 - 00:38
جيب العز الا كحز فرحتونا رغم الصعوبات بالتوفيق فقادم المسابقات ان شاء الله
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
10
3 - السعيدي الاثنين 02 دجنبر 2019 - 00:40
مبروك عليكم يارجال يا أسود الأطلس الحقيقين.
المرجو من المسؤولين على شأن هذا البلد تكريم هؤلاء الرجال، لأنهم هم الأحق بالتكريم والأوسمة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
4 - الفيلسوف الاثنين 02 دجنبر 2019 - 00:44
الف مبروك لأسود الأطلس بالتتويج القاري مزيدا من التألق ان شاء الله الله...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
المجموع: 4 | عرض: 1 - 4

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.