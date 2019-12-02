المنتخب المغربي للمكفوفين يحرز بطولة إفريقيا

هسبريس من الرباط

تمكن المنتخب المغربي لكرة القدم للمكفوفين وضعاف البصر من إحراز لقب بطولة إفريقيا "نيجيريا 2019"، بعد فوزه على نظيره المالي في المباراة النهائية.

المنتخب المغربي، الذي لعب أمس الأحد المباراة النهائية بمدينة إنيغو (جنوب شرق نيجيريا)، تمكن من الحفاظ على اللقب الذي توج به السنة الماضية، ليضمن بذلك المشاركة في دورة الألعاب البارالمبية طوكيو 2020.

وأزاح المنتخب المغربي منتخبات نيجيريا، مصر والكوت ديفوار، ليصل بذلك إلى المباراة النهائية، التي عرفت مشاركة أفضل ثمانية منتخبات إفريقية.

وتجرى المباراة في شوطين، مدة كل شوط 25 دقيقة، مع استراحة مدتها 10 دقائق عقب انتهاء الشوط الأول.