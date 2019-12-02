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كُتّاب وآراء
المنتخب المغربي للمكفوفين يحرز بطولة إفريقيا
تمكن المنتخب المغربي لكرة القدم للمكفوفين وضعاف البصر من إحراز لقب بطولة إفريقيا "نيجيريا 2019"، بعد فوزه على نظيره المالي في المباراة النهائية.
المنتخب المغربي، الذي لعب أمس الأحد المباراة النهائية بمدينة إنيغو (جنوب شرق نيجيريا)، تمكن من الحفاظ على اللقب الذي توج به السنة الماضية، ليضمن بذلك المشاركة في دورة الألعاب البارالمبية طوكيو 2020.
وأزاح المنتخب المغربي منتخبات نيجيريا، مصر والكوت ديفوار، ليصل بذلك إلى المباراة النهائية، التي عرفت مشاركة أفضل ثمانية منتخبات إفريقية.
وتجرى المباراة في شوطين، مدة كل شوط 25 دقيقة، مع استراحة مدتها 10 دقائق عقب انتهاء الشوط الأول.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (4)
المرجو من المسؤولين على شأن هذا البلد تكريم هؤلاء الرجال، لأنهم هم الأحق بالتكريم والأوسمة.