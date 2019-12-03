اتحاد جدة ينهي الخلاف مع اللاعب المغربي داكوستا‬

أوعنا بلعيد

وضعت إدارة فريق اتحاد جدة لكرة القدم حدا لأزمة المدافع مروان داكوستا، بعد الخلاف السابق بينهما والذي أدى إلى إيقاف المدافع المغربي عن خوض التداريب رفقة المجموعة لدواع انضباطية.

وحسب مصادر سعودية، فإن المدافع مروان داكوستا سيعود، اعتبارا من اليوم الثلاثاء، إلى تداريب ناديه اتحاد جدة السعودي، بعد احتواء الأزمة الأخيرة بين اللاعب وإدارة العميد.

وكانت إدارة الفريق السعودي قد فرضت، يوم الأربعاء الماضي، عقوبة مالية على الدولي المغربي بعدما قررت خصم 15 في المائة من راتبه الشهري، كما أجبرته على خوض تداريب منفردة لأسباب انضباطية.

ويعود أصل الخلاف بين إدارة فريق اتحاد جدة لكرة القدم واللاعب داكوستا إلى أن الأخير أقدم على دعم وإعلان التضامن مع زميله الأرجنتيني إيمليانو فيتشو، عندما غادر إلى بلاده دون إذن من الفريق، كما هدد بفسخ عقده لعدم حصوله على مستحقاته العالقة بذمة الفريق.

وأعلن الأرجنتيني فيتشو ذلك عبر حسابه الشخصي على موقع "إنستغرام"، وانضم إليه مروان دا كوستا، مبينا أنه يتفهم موقفه ويتضامن معه؛ وهو التصرف الذي أغضب الإدارة الاتحادية، فقررت معاقبته على ذلك في خطوة تقبلها المدافع المغربي وتفهمها.