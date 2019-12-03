الرجاء يفقد بانون ويستعيد العرجون‬ أمام "فيتا كلوب"

أوعنا بلعيد

ستشهد التركيبة البشرية لفريق الرجاء الرياضي لكرة القدم، والتي ستحط الرحال بملعب الشهداء، معقل نادي فيتا كلوب الكونغولي، عودة اللاعب عمر العرجون، لتعزيز خطط المدرب جمال سلامي، ضمن الجولة الثانية عن المجموعة الرابعة بمسابقة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، خلال مباراة الجمعة المقبل.

وحسب مصدر هسبريس، فقد تماثل اللاعب العرجون للشفاء من تبعات الإصابة التي ألمت به أثناء مواجهة ناديه الودية أمام فريق أولمبيك أسفي، وتسببت في غيابه عن مباراتي الوداد بكأس محمد السادس للأندية الأبطال وأمام الترجي التونسي بدور المجموعات بدوري الأبطال الإفريقية.

وفي حين استعاد سلامي خدمات لاعبه العرجون، لتقوية متوسط الميدان الدفاعي، فإنه سيفقد خدمات القائد الثاني بدر بانون، بسبب الإصابة التي تعرض لها أمام الترجي التونسي، ليصبح بذلك أبرز الغائبين عن مباراة فيتا كلوب الكونغولي برسم الجولة الثانية بدوري الأبطال.

وأوضح المصدر ذاته أن بدر بانون قضى ليلة أمس داخل إحدى المصحات بالدار البيضاء، إذ كان يعاني آلاما على مستوى أعلى الفخذ عقب الإصابة القوية التي تعرض لها، وتشير التقديرات الأولية إلى غيابه عن الميادين لفترة لا تقل عن شهر.

وينتظر أن تشد بعثة الرجاء، يوم غد الأربعاء، الرحال صوب الكونغو، بغية الاستعداد بشكل جيد لملاقاة المنافس القوي فيتا كلوب، خلال مباراة يهدف خلالها جمال السلامي ولاعبوه إلى تحقيق نتيجة إيجابية بعد الهزيمة السابقة أمام الترجي بهدفين دون رد، بين الأنصار.