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الرئيسية | رياضة | إدارة أولمبيك خريبكة تعين رشيد لوستيك مدربا مؤقتا

إدارة أولمبيك خريبكة تعين رشيد لوستيك مدربا مؤقتا

إدارة أولمبيك خريبكة تعين رشيد لوستيك مدربا مؤقتا
أوعنا بلعيد
الاثنين 02 دجنبر 2019 - 18:40

عينت إدارة أولمبيك خريبكة لكرة القدم رشيد لوستيك مدربا مؤقتا لقيادة الفريق في المباريات المقبلة ضمن الدوري المغربي الاحترافي، عقب الاستغناء عن خدمات رشيد الطاوسي، المستقيل من منصبه بعد هزيمة الفريق بأربعة أهداف أمام مولودية وجدة خلال المباراة التي جرت على أرضية ملعب الفوسفاط.

وكان الفريق الخريبكي استأنف تداريبه، مساء أمس الأحد، تحت قيادة رشيد لوستيك وعبد الصمد الوراد ورشيد نصري، بالإضافة إلى حمزة بودلال، مدرب الحراس؛ وذلك تأهبا لخوض المباراة المؤجلة أمام اتحاد طنجة برسم الجولة السابعة من الدوري المغربي الاحترافي.

ووضع المكتب المسير لممثل الكرة الخريبكية ثقته في المدرب لوستيك ليقود المجموعة بشكل مؤقت خلال هذه المرحلة الانتقالية، ريثما يتم التعاقد مع مدرب جديد يكمل باقي المشوار مع الفريق الراغب في تقديم نتائج مشرفة تسعد أنصاره، لاسيما أن الهزيمة بميدانه بأربعة أهداف كانت مزلزلة وغير متوقعة.

وطالبت إدارة الفريق اللاعبين بطي صفحة الماضي ونسيان الهزات التي تعرضت لها المجموعة، لاسيما الهزيمة الأخيرة أمام سندباد الشرق، والتي دفعت الإطار الوطني رشيد الطاوسي إلى تقديم استقالته من منصبه بعدما احتج الأنصار على هذا السقوط المدوي.

يذكر أن أولمبيك خريبكة يحتل المركز 11 في جدول الترتيب بعد خوضه ست جولات، حقق الفوز خلالها في مباراة واحدة، بينما تعادل في ثلاث مباريات وتكبد مرارة الهزيمة في مواجهتين.

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