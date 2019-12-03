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كُتّاب وآراء
فصيل "الوينرز" يرفض تحميل المسؤولية للاعبين
طَالَبَ فصيل "الترا وينرز" المساند لفريق الوداد الرياضي لكرة القدم، الجماهير "الحمراء" بالوقوف مع الفريق، خلال هذه الظرفية المهمة بالذات، وذلك من خلال بلاغ أصدره أمس الاثنين.
وأكَّد "الوينرز" خلال البلاغ الذي نشره على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، أن الفريق يحتاج من الجميع ليكون لُحمة واحدة، في هذه الظرفية بالذات وأن يتحدث كل محبي الفريق اللغة نفسها، للتركيز على المواجهة المنتظرة أمام ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي.
وأضاف "الوينرز" في بلاغه: "الحملات الممنهجة ضد هذا اللاعب أو ذاك لم ولن تُجدي نفعا، ولن تُساهم في أي تقدم نحو الأمام وأن تفرغنا فقط لمهاجمة هذا اللاعب أو ذاك ربما لن ننتهي، الوداد يتوفر على رئيس هو المسؤول الأول عن فرض الانضباط داخل المجموعة..".
وتابع: "التحركات المُمنهجة لبعض السماسرة فاحت رائحتها، والأغلبية تهدف لترويج سلعتها عبر حملات تمس تركيبة الفريق الحالية، كما نحذر من الانجرار خلف بعض الآراء المتسرعة التي تسعى لإبعاد هذا اللاعب أو ذاك، وتلخيص كل المشاكل في اسم واحد.
واختتم الفصيل "الأحمر" بلاغه بالقول: "المُطالبة بانتدابات في المستوى ليس معناه التهجم على اللاعبين واتهام هذا أو ذاك وبالأخص في هذه الفترة الهامة التي نحتاج فيها إلى دعم الفريق بقوة وتفادي كل ما من شأنه أن يُعكر الجو العام".