مغربيّان ينتزعان ميداليتين في "الفول كونتاكت" بتركيا

هسبريس من الرباط

تمكن المنتخب الوطني المغربي من انتزاع ميدالية ذهبية ثمينة، وأخرى برونزية، خلال منافسات بطولة العالم للفول كونتاكت التي احتضنت فعالياتها مدينة أنطاليا التركية.

وجاءت هذه الميدالية الذهبية الهامة بواسطة البطل سفيان مرزاق، المشارك ضمن هذه التظاهرة الرياضية العالمية برسم فئة وزن أقل من 75 كلغ، وذلك بعدما تمكن من الانتصار خلال الدور الأول على كوسميرات جومانيازوف من تركمانستان، ثم خلال دور ثمن النهاية على كاراج بافول من سلوفاكيا، مع إقصائه كاسانول سطروم من النرويج في دور الربع.

وتمكن سفيان مرزاق من التفوق خلال نصف النهاية على فرولوف ييهور من أوكرانيا، ليتوج بالميدالية الذهبية خلال المباراة النهائية التي هزم فيها منافسه نيكيتا سيليانسكي من روسيا، لينتزع بذلك لقب بطولة العالم لوزنه ضمن أسلوب الفول كونتاكت، كما فاز بلقب أحسن لاعب في البطولة.

أما الميدالية البرونزية التي تم تحقيقها خلال هذه المنافسة العالمية فجاءت بواسطة البطل أيوب خيا، الذي تنافس بدوره ضمن أسلوب الفول كونتاكت لفئة وزن أقل من 57 كلغ، إذ استطاع أن ينتصر خلال دور الثمن على البطل الإيراني زارين أوميد، ثم فاز خلال دور الربع على إيمري كاراتسا من تركيا، لينهزم عند دور نصف النهاية أمام أمانبيكوفأفازبيك من جمهورية قرغيزستان.