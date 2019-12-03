أسهم بوفال ترتفع بعد هزم "واتفورد" في "بريميرليغ"

أوعنا بلعيد

أشاد مسؤولو وجماهير فريق ساوتهامبثون بما قدمه الدولي المغربي سفيان بوفال أثناء مواجهة ناديه لضيفه واتفورد، خلال المباراة التي جمعت بينهما وانتهت بفوز أصحاب الأرض بهدفين مقابل هدف واحد، ضمن الأسبوع الرابع عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأقدم النجم المغربي بوفال، الذي كان مهددا بعدم اللعب بسبب الإصابة التي يعاني منها بعد انتفاخ أصبع رجله عقب ارتطامه بطاولة المطبخ، على تغيير معالم المباراة التي كان فريقه متأخرا فيها بهدف عن طريق الجناح السنغالي الشاب إسماعيلا سار، لصالح واتفورد، فبعد دخوله في آخر نصف ساعة عادت المجموعة وسجلت هدفين مباغتين في غضون 5 دقائق (د78 و83) عن طريق داني إنجز وجيمس وارد على التوالي.

واحتفى مسؤولو فريق ساوتهامبثون بلاعبهم المغربي بوفال بعدما نشروا عبر صفحة ناديهم الرسمية على "فايسبوك" و"تويتر" مقطع فيديو له وهو يتلاعب بلاعبين من واتفورد وكتبوا فوقه: "أوووه كم أنت قاس يا سفيان بوفال"، قبل أن يعودوا لنشر فيديو آخر بعنوان: "بوفال مؤثر ويصنع الفرحة بالمدرجات وفوق أرضية الملعب"، بعدما طلب أنصار النادي التقاط صور تذكارية معه.

واختارت شبكة "NBC Sports" النجم المغربي كأفضل لاعب في المباراة، مؤكدة أن مهاجم الأسود أحدث فرقا واضحا مباشرة بعد دخوله، والسبب الوحيد لعدم مشاركته كأساسي يعود إلى إصابته على مستوى القدم في مطبخه.

وأضاف المصدر نفسه أن الجناح المغربي المحبوب لدى جماهير "سانت ميري" استطاع حقا أن يلهب المباراة بفضل مهاراته الفردية الرائعة وما قدمه خلال الثلاثة وثلاثين دقيقة التي لعبها من شوط المباراة الثاني.

وقدم اللاعب سالف الذكر مجهودا لافتا وأداء متميزا أمام واتفورد، بعدما لمس الكرة سبعا وعشرين لمسة، وقام بخمس مراوغات ناجحة من أصل ست، وفاز بست ثنائيات من أصل ثماني، وقدم عرضية ناجحة، وحصل على تقييم 7.2 نقطة.

وعقب الهزيمة التي تعرض لها واتفورد أمام ساوبتهامبتون، أقدمت إدارة الفريق على إقالة المدرب الإسباني كيكي سانشيز فلوريس من منصبه بعد 85 يوما من توليه المسؤولية، على أن يقود مولينز، مدرب فريق تحت 23 عاما، الفريق الأول أمام ليستر سيتي، الأربعاء المقبل بـ"البريميرليغ".

وانضم مولينز، لاعب وسط كريستال بالاس ووست هام يونايتد وبورنموث السابق، إلى الطاقم التقني في واتفورد في 2016، وسيتطلع إلى قيادة الفريق لتحقيق انتصاره الثاني في الدوري هذا الموسم.

وعاد ساوثهامبتون بهذه النتيجة إلى درب الانتصارات بعد غياب طويل استمر 8 جولات متتالية، ليرتفع رصيد الفريق إلى 12 نقطة في المركز الـ18 ويتذيل واتفورد جدول ترتيب الدوري بفارق 6 نقاط عن منطقة الأمان.