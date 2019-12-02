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النجم ليو ميسي يتوج بالكرة الذهبية للمرة السادسة
الاثنين 02 دجنبر 2019 - 21:45
فاز الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم برشلونة بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم في 2019 للمرة السادسة اليوم الاثنين ليعزز رقمه القياسي.
وتفوق اللاعب البالغ عمره 32 عاما والذي حصد الجائزة في 2009 و2010 و2011 و2012 و2015 على فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول في تصويت الصحفيين حول العالم.
ونال ميسي لقب الدوري الإسباني مع برشلونة الموسم الماضي كما قاد الأرجنتين للمركز الثالث في كأس كوبا أمريكا في يوليو الماضي.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (4)
2 - رياضي الاثنين 02 دجنبر 2019 - 22:20
اسطورة في كرة القدم فعلا يستحق ان يكون الافضل
3 - اللقب الاثنين 02 دجنبر 2019 - 22:22
من جد وجد ومن زرع حصد من يجتهد ويكافح يستحق اللقب هدا نضر الاروبيين
4 - moha الاثنين 02 دجنبر 2019 - 22:30
le meilleur du monde. Encore l'année prochaine Ballon D'OR N 7
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