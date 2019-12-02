النجم ليو ميسي يتوج بالكرة الذهبية للمرة السادسة

هسبريس - متابعة

فاز الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم برشلونة بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم في 2019 للمرة السادسة اليوم الاثنين ليعزز رقمه القياسي.

وتفوق اللاعب البالغ عمره 32 عاما والذي حصد الجائزة في 2009 و2010 و2011 و2012 و2015 على فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول في تصويت الصحفيين حول العالم.

ونال ميسي لقب الدوري الإسباني مع برشلونة الموسم الماضي كما قاد الأرجنتين للمركز الثالث في كأس كوبا أمريكا في يوليو الماضي.