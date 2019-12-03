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الرئيسية | رياضة | "عصبة الكرة" تضبط معايير برمجة لقاءات الدوري

"عصبة الكرة" تضبط معايير برمجة لقاءات الدوري

"عصبة الكرة" تضبط معايير برمجة لقاءات الدوري
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 03 دجنبر 2019 - 20:40

عقد المكتب المديري للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم اجتماعا بمقر الـFRMF، بحضور ممثلي أندية البطولة الاحترافية القسم الوطني الأول والثاني الذين تمت دعوتهم من أجل مناقشة موضوع البرمجة.

رئيس العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية قدم عرضا مفصلا حول إشكالية البرمجة، والإكراهات التي تواجهها في ظل المشاركات المتعددة للأندية الوطنية في المسابقات الإفريقية والعربية،.

وذكر المتحدث بالقواعد المنظمة لبرمجة مباريات البطولة الاحترافية، وتخص الالتزامات المتبادلة بين الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم والعصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية والأندية تجاه الشركاء؛ في مقدمتهم الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة.

وقد جرى الاتفاق، خلال الاجتماع، على التطبيق الحرفي لمعايير البرمجة؛ باستثناء الظروف القاهرة التي تحددها السلطات العمومية.

كما تم الوقوف على آخر الاستعدادات لاستضافة مدينة العيون لنهائيات كأس إفريقيا لكرة القدم داخل القاعة من قبل ممثلي الجامعة والاتحاد الإفريقي لكرة القدم، حيث حُدّد يوم السبت 7 دجنبر الجاري لإجراء مراسيم حفل القرعة بقاعة المؤتمرات بالعيون.

وفي انتظار التقرير الذي سيقدمه أوشن واين روبيرت، المدير التقني الوطني، من أجل تقسيم جهوي جديد لبعض العصب الجهوية، تمت المصادقة على تأسيس عصبتين جهويتين جديدتين؛ ويتعلق الأمر بكل من عصبة الداخلة وادي الذهب لكرة القدم، وعصبة كلميم واد نون لكرة القدم.

كما صادق المكتب المديري على عقد برنامج الاتحاد الدولي لكرة القدم 2019-2022؛ للمساعدة في التطوير والتسيير والاستثمار.

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