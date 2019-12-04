فضال يرد على منتقدي "سجدة الشكر" مع بيتيس

هسبورت - حمزة اشتيوي*

هاجمت مجموعة "Supporters gol sur" المناصرة لفريق ريال بيتيس الإسباني، الدولي المغربي ومدافع الفريق زهير فضال، بسبب احتفاله بالسجود بعد تسجيل فريقه للهدف الثاني في شباك ريال مايوركا، السبت الماضي، لحساب الجولة الـ15 من مباريات الدوري الإسباني الأول.

ووجهت المجموعة المذكورة انتقاداتها للثلاثي العربي في صفوف ريال بيتيس، ويتعلق الأمر بالمغربي زهير فضال والجزائري الأصل نبيل فقير، والجزائري الآخر عيسى مندي، وتطاولت على ديانتهم الإسلامية، بعد أن سجدوا شكرا لله، محتفلين بالهدف الثاني لفريقهم، والذي سجله نبيل فقير في حدود الدقيقة الـ33 من زمن الشوط الأول.

ورَدَّ زهير فضال على هذه الانتقادات بطريقة مهذبة واحترافية من خلال صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" حيث قال: "مع كامل احترامي للجميع، سأحتفل بأهدافي وأهداف زملائي كما أريد، وأتمنى أن أحتفل بالمزيد من الأهداف".

يُشار إلى أن هذا الثلاثي يُعتبر من ركائز ريال بيتيس الاسباني، إذ يلعب عيسى ماندي وزهير فضال محوري خط الدفاع، فيما يشغل نبيل فقير مركز الهجوم، ويحتل بيتيس الرتبة الـ12 برصيد 19 نقطة في جدول ترتيب "الليغا".

* لمزيد من أخبار الرياضة والرياضيين زوروا Hesport.Com