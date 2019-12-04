24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|4
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:43
|08:14
|13:22
|15:59
|18:22
|19:42
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- في عداء السذاجة وتبني الفكر النقدي
- "ناسا" ترصد حطام مركبة إنزال على سطح القمر
- الشعور بالوحدة يفتح طريق الاكتئاب واضطراب الوسواس القهري
- جمارك باب مليلية تحبط تهريب أكياس بلاستيكية
- سد النهضة الأثيوبي يزعج ضفتي النيل في مصر
بين المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس العلمي الأعلى (5.00)
- المغرب يحتج رسميا على عقد البوليساريو مؤتمرا في منطقة "تفاريتي" - (96)
- مواطنون يتقدمون بشكايات ضد "مول الكاسكيطة" - (81)
- ابتدائية الدار البيضاء تدين "سمسار المحاكم" بالسجن النافذ 5 سنوات - (63)
- تلاميذ المغرب يحققون نتائج "أقل من المعدل" في مسابقة عالمية - (61)
- اعمارة يدخل على خط فاجعة "حافلة تازة": مواصفات الطريق عالمية - (61)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
صن داونز يعوّل على "هدف أفونسو" أمام الوداد
حَطَّ نادي صن داونز الجنوب إفريقي الرحال اليوم بالمغرب، قبل 5 أيام من موعد مواجهته للوداد الرياضي، السبت المقبل بملعب محمد الخامس بالدار البيضاء، لحساب ثاني جولات دور المجموعات من منافسات دوري أبطال إفريقيا.
وأبدى مدرب الفريق، بيتسو موسيماني، عزيمته لخلق المفاجأة أمام الوداد الرياضي والفوز عليه داخل ميدانه لأول مرة في تاريخ المواجهات بين الفريقين، حيث قال في تصريحات صحافية "ليس سهلاً تحقيق الفوز على الوداد على أرضه وأمام جماهيره.. لم نفز ولم نتعادل معهم في المغرب.. لكننا سنحاول هاته المرة".
وأضاف "يمكننا النجاح هاته المرة.. الوداد فريق عنيد ولاعبوه يمتلكون عنصر الخبرة والتجربة.. حاليا نتصدر المجموعة وهذا يمنحنا الأفضلية.. علينا منع الوداد من نيل النقاط الثلاث السبت.. التعادل مثلاً سيجعل الفارق بيننا نقطتين فقط".
وأبدى المتحدث نفسه تعويله على مهاجم الفريق، الأوروغواياني ماوريسيو أفونسو، للتسجيل في مرمى رضا التكناوتي، السبت المقبل، حيث قال "أفونسو لاعب يصلح للمنافسات دوري أبطال إفريقيا.. أعرف أنه سيحارب لأجلنا وأتمنى أن يسجل لنا هدفا".
جَدير بالذكر أن الوداد الرياضي وصن داونز الجنوب إفريقي سبق والتقيا في مواجهات دوري أبطال إفريقيا 8 مرات في السنتين الماضيتين، فاز خلالها الفريق "الأحمر" في 4 مناسبات وانهزم في اثنتين وتعادل في اثنتين.