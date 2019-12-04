أياكس يحدد قيمة بيع زياش في 80 مليون يورو

هسبورت - حمزة اشتيوي*

حدد فريق أياكس أمسترادم الهولندي لكرة القدم، القيمة التسويقية للدولي المغربي حكيم زياش، نجم الفريق، وذلك بعدما طلبت العديد من الأندية وده، للاستفادة من خدماته، خلال فترة الانتقالات المقبلة.

وأوضحت تقارير إعلامية هولندية، أن إدارة الفريق الهولندي حددت مبلغ 80 مليون أورو، مقابل الاستغناء عن خدمات نجم المنتخب الوطني المغربي، وذلك بالنظر للمستوى الجيد، الذي قدمه اللاعب، خلال الموسم الكروي الماضي والحالي.

وحسب المصادر ذاتها فإن زياش قد أبدى رغبته في تغيير الأجواء، والاستفادة من تجربة أخرى داخل إحدى الدوريات الكبرى، لاسيما وأن أندية كبيرة تُراقب اللاعب رفقة فريقه الهولندي.

يُشار إلى أن العقد الذي يجمع زياش بفريق أياكس أمستردام الهولندي يمتد إلى غاية صيف 2022.

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